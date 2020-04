Orbán pod palbou kritiky EU: Von der Leyenová pohrozila Maďarsku řízením pro porušování unijních smluv

Předsedkyně Evropské komise v rozhovoru pro nedělník Bild am Sonntag oznámila, že pokud opatření přijaté v Maďarsku kvůli šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv. Mezitím maďarský premiér Viktor Orbán oznámil prodloužení nařízení o omezení pohybu na veřejnosti až do odvolání.

Ursula von der Leyenová sdělila v médiích, že Evropská komise nyní přezkoumává nouzová opatření ve všech členských zemích, kterých se to týká, aby zjistila, jestli některá nejdou proti demokratickým hodnotám a základním právům. Upozornila na situaci v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán může díky novému zákonu řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů.

„Na Maďarsko se z důvodu minulých kritických zkušeností zaměřujeme zvlášť důkladně,“ zdůraznila předsedkyně EK.

„Jsem připravena jednat, pokud omezení překročí povolenou míru,“ řekla von der Leyenová.

Von der Leyenová pohrozila Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv.

„Potom existuje riziko řízení pro porušování unijních smluv,“ pokračovala s tím, že je v pořádku, pokud členské státy EU reagují na krizi pomocí mimořádných opatření. Ta ale musí být „přiměřená, časově omezená a demokraticky kontrolovaná“.

Zákon o rozšíření pravomocí kabinetů ministrů

Maďarský parlament na konci března schválil zákon, který navrhla vláda premiéra Viktora Orbána. Kabinet ministrů země teď má více pravomocí v boji proti šíření koronaviru.

Zákon stanovil konkrétní pravidla týkající se nouzového stavu vyhlášeného v zemi 11. března v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle „zákona o koronaviru“ vláda v mimořádném období řídí zemi v naléhavých případech prostřednictvím nařízení a dekretů. Vláda může prodloužit stav nouze o dobu stanovenou bez souhlasu parlamentu. Zákon umožňuje vládě pozastavit provádění některých zákonů a použít „jiná mimořádná opatření“ k boji proti epidemii.

Poté, co maďarský premiér získal od parlamentu více pravomocí v boji proti šíření koronaviru, předsedové patnácti stran v Evropském parlamentu, které jsou členy nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), odsoudili maďarský kontroverzní zákon a oznámili, že chtějí ze svých řad vyloučit Orbánovu stranu Fidesz.

„Místo toho, aby se zabýval virem, Brusel se zabývá námi... Oni tam v Bruselu sedí v mýdlové bublině a místo toho, aby zachraňovali životy, říkají, co máme dělat,“ reagoval maďarský premiér Viktor Orbán na kritiku ze strany EU.

Orbán stále nevidí „světlo na konci tunelu“ v situaci s Covid-19 v Maďarsku

Viktor Orbán v pátek 10. dubna uvedl, že omezující opatření zpomalila šíření nového typu koronaviru Covid-19, ale „skutečná zkouška“ teprve přijde.

„Existují země, které směřují k překonání epidemie, ale v Maďarsku nevidím světlo na konci tunelu,“ řekl Orbán v rozhovoru pro místní rozhlasovou stanici Kossuth Radio.

„Ale velký zkouška, skutečná zkouška teprve přijde,“ řekl premiér.

Dodal, že zavedená opatření umožnila zpomalit šíření epidemie v zemi a „získat čas“.

Předtím Orbán oznámil prodloužení režimu sebeizolace v zemi na neurčitou dobu, aby bylo zabráněno šíření nového typu koronaviru. Stávající omezení v Maďarsku umožňují obyvatelům opustit své domovy pouze z důvodu cesty do práce, na nákupy nebo do lékárny, případně aby se věnovali fyzické aktivitě. Původně měl tento režim platit do 11. dubna.

„Necháváme na jednotlivých starostech, zda v čase velikonočních svátků zavedou další omezení. Musíme přijmout, že Velikonoce budou jiné, než bývají,“ dodal předseda maďarské vlády.

Aktuálně je v Maďarsku 1 410 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Na onemocnění Covid-19 zemřelo 99 lidí, jak vyplývá z aktuálních údajů informačního serveru maďarského krizového štábu.

Oblastí nejvíc zasaženou koronavirem je hlavní město Budapešť. Primátor města Gergely Karácsony proto na velikonoční svátky zcela uzavřel oblíbená výletní místa, jako jsou Markétin ostrov (Margitsziget), Starobudínský ostrov (Óbuda sziget) a Římské nábřeží (Római part).