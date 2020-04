Dařilo by se Směru v čele s Pellegrinim? Politolog si myslí, že ano. Fico se však svého postu nemusí vzdát, říká

Během voleb do Národní rady Slovenské republiky získal již bývalý premiér Peter Pellegrini kolem 413 tisíc preferenčních hlasů voličů. Prohrál tak s lídrem strany OĽaNO Igorem Matovičem (kolem 499 tisíc preferenčních hlasů), ale asi o 170 tisíc hlasů předstihl současného předsedu své strany Roberta Fica.

Podle Štefančíka má Pellegrini momentálně vyšší legitimitu vést stranu než Fico, o tom právě svědčí počet odevzdaných hlasů.

„Navíc byl Pellegrini předsedou vlády, momentálně je místopředsedou parlamentu, takže je nejvýše postaveným straníkem v hierarchii státních funkcí, " říká politolog pro agenturu SITA.

Uvádí se, že oba politici v poslední době často samostatně pořádají tiskové konference, kde se nejednou vyjadřují ke stejným tématům. Současně, myslí si politolog, se Pellegrini a Fico vzájemně potřebují a podotýká, že silnou stránkou předsedy Směru je racionální přístup k politice, včetně stranického rozhodování. Vztah mezi politiky přitom považuje za pokračování situace, která již vznikla před parlamentními volbami.

Štefančík dále podotýká, že nehledě na to, že by Směru podle něj vedení Pellegriniho prospělo, Fico nehodlá ukončit politickou kariéru.

„Bojí se, že nový předseda strany by ho zřejmě nepodpořil a mohl by skončit tak jako svého času Ján Slota, tedy vyloučením ze strany. Vypadá to tak, že Robert Fico má zájem následovat osud Vladimíra Mečiara a pohřbí stranu s vlastním politickým koncem,” uvedl politolog.

Volby předsedy Směru by se měly konat během pravidelného prosincového sněmu strany. Robert Fico přitom dříve uváděl, že se nadále uchází o svůj současný post.

Nová vláda SR

Připomeňme, že 29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 % hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala 3,16 % platných hlasů.

Dne 21. března jmenovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová novou vládu Slovenska. Post premiéra tak obsadil Igor Matovič z hnutí OĽaNO. Prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku a také ministr hospodářství je Richard Sulík, místopředsedkyní vlády a ministryní pro investice a regionální rozvoj je Veronika Remišová. Předsedou slovenského parlamentu se stal Boris Kollár