„Von der Leyenová rozhodně nevládne Evropě. Chtěla by, ale neumí to.“ Filip vysvětlil, proč je EU neschopná

Na úvod svého komentáře politik připomněl, že v minulosti bývalou Evropskou komisi několikrát nazval nekompetentní a chování pana J. C. Junckera ani komentovat nemusel, směšných scének bylo podle Filipa nespočet.

Dále politik přešel ke kritice, adresované Junckerově nástupkyni.

„Dnes bez politické korektnosti musím konstatovat, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová rozhodně nevládne Evropě. Chtěla by, ale neumí to,“ pustil se do šéfky EK Filip s tím, že její tým dokázal během pár měsíců zlikvidovat důvěru většiny občanů v národních státech v celé Unii.

„Není se čemu divit. Navíc se prý na nás a některé další země bruselští ‚opět‘ hněvají. Neuvěřitelné! Důvodem je přitom jen jejich vlastní neschopnost. Ještě nedávno nás Ursula kritizovala za uzavření hranic. A co nám a dalším státům zbývalo, když se nákaza rychle šířila od těch, kteří nebyli schopni reagovat,“ pokračuje ve své argumentaci lídr komunistů.

Dále podotýká, že se von der Leyenové tentokrát nelíbí rozvolňování opatření kvůli koronaviru a snaha České republiky vrátit se do normálního stavu podle vlastního plánu.

Pak předseda komunistů připomíná to, co se stalo o něco dříve.

„Po absolutním nezvládnutém začátku krize se Brusel rozhodl ‚pasovat‘ alespoň do role hlavního koordinátora v období po koronavirové krizi. A my jsme jim ‚překazili plány‘. Jak? Nečekali jsme na ně, až něco vymyslí, a začali jsme sami bojovat se současnou pandemií. Ono to totiž ani jinak nešlo,“ píše Filip.

Podle jeho slov šéfka komise chtěla představit jednotnou strategii Evropské unie, kterou nemá, a zlepšit si tak PR.

„Což se jí ale nedaří a ani nepodaří. S takovým plánem by musela totiž přijít podstatně dřív. Nemohla, když nic nemá,“ kritizuje autor von der Leyenovou.

Na konci příspěvku Filip připomíná, že navíc selhal i plán na záchranu evropských ekonomik po koronavirové krizi.

„Ministři financí zemí Evropské unie se na ničem nedohodli. Oživení evropské ekonomiky po skončení pandemie je tak v nedohlednu,“ poznamenal.

Nakonec Filip přichází i se svým závěrem.

„EU vyslala již poněkolikáté jasný signál o své neschopnosti. A tak opět to stejné, musíme se postarat o sebe sami… Nakonec proč ne, víme, co chceme a umíme spolupracovat i bez prostředníků v Bruselu,“ konstatoval politik.