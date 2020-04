„Jsme rukojmí epidemiologů a politického klinče mezi ČSSD a ANO.“ Klaus varoval před definitivní ztrátou svobod

„Já jsem o tom 100 % přesvědčen,“ odpověděl na otázku moderátora XTV Luboše Veselého, zdali si nemyslí, že v důsledku koronavirové krize přijdou čeští občané o některé ze svých svobod.

„My svobodu neodevzdáváme, je nám odevzdávána. (…) Mluví se o takzvaném efektu západky – jakmile se jednou zavede opatření, tak se špatně bere zpět. (…) Mám strach, že mnoho z těch věcí, které jsou dnes zaváděny, s námi zůstanou delší dobu. A to vnímám jako nesmírně varovné,“ prohlásil bývalý prezident.

„Strach není důvod pro dělání politiky. V politice musí zvítězit rozum, a ne strach,“ uvedl Václav Klaus při hovoru po činění opatření proti koronaviru, které jsou v jeho očích nesouměrná s tím, co se v zemi děje.

„Myslím, že se stáváme rukojmími jistého odborného názoru části naší lékařské sféry – epidemiologů a podobně. (…) Ti mají ale nechat na politice, aby rozhodla, s kolika procenty mají jejich doporučení akceptovat. Stát je v rukou epidemiologů, a takto to nemůže být. Respektive takto to mělo být v koronavirové fázi jedna, teď jsme ve fázi dvě, kdy už uleknutí musí jít stranou,“ zdůraznil bývalý prezident.

Klaus také poznamenal, že koronavirus nevedl na navýšení počtu celkových úmrtí. Dodal, že se bojí, že v další fázi karantény se do událostí začne vkládat Evropská unie.

„Hlavní téma je, jak se vypořádáme s karanténní krizí. (…) Není sporu o tom, že Schengen je podle mého názoru nedomyšlený projekt, který jsem kritizoval nejméně 15 let. (…) Říkal jsem, že cena za něj je enormní. Každý se na mě díval vyjeveně, co mám na mysli. (…) Nyní nastává případ, kdy hranice mají smysl, a že jejich odstranění má cenu,“ prohlásil bývalý politik v rozhovoru pro XTV.

Klaus odmítl dělat předpoklady o tom, o kolik spadne ekonomika, a to z důvodu, že zatím není jasné, do kdy bude karanténa zavedena.

„Šrámy (na ekonomice – red.) už jsou a budou. Jestli si někdo myslí, že ne, tak se tragicky mýlí,“ uvedl v souvislost s ekonomickými ztrátami.

„O čem dneska mluvíme je něco, co jsme v historii nikdy nezažili, to bychom si měli jasně říci. (…) Ještě horší je to, že lidé mají představu, že to skončí a ekonomika se zase rozběhne. Ekonomika není na vypínač. (…) Ekonomika se bude rozbíhat daleko pomaleji, než jak jsme do toho spadli,“ varoval Václav Klaus před myšlenkou na to, že po skončení karanténních opatření bude svět pokračovat tak, jakým byl, než se začala opatření dělat.

Podle názoru bývalého prezidenta, který sám je z minulosti zkušeným politikem, se v současné době drží v šachu ČSSD s ANO, což vede k tomu, že nemůžou být uvolněna opatření pro boj s virem.

„Teď už (na politickém kolbišti – red.) dominuje, jak se drží v šachu dvě koaliční strany, které tvoří vládu: ČSSD a ANO. Ten jejich klinč v podstatě znemožňuje, abychom se zbavili karantény. Oni nemohou ustoupit,“ řekl.

„Obě dominantní politické strany usilují o přízeň voličů a chtějí z toho vyjít co nejlépe,“ dodal s tím, že když jedna strana zruší karanténu a zvýší se nemocnost, tak to odnese u voleb na úkor té druhé.

„Nechat karantény znamená, že ekonomika padne až o 40 procent,“ varoval Václav Klaus a upozornil na možný rozvrat státního rozpočtu, což považuje za „fatální věc“. Řekl, že se šíří „taková podivná spokojenost“, jelikož vláda zajistila plné obchody a finanční pomoc, na kterou si lidi zvykli a jsou spokojeni. Zdůraznil, že za všechnu finanční pomoc bude potřeba ve výsledku zaplatit.

Klaus také srovnal aktuální situaci okolo koronaviru v Česku s ostatními nebezpečnými nemocemi.

„Za tři měsíce loňského roku u nás zemřelo 280 lidí na normální chřipku,“ uvedl pro srovnání s tím, kolik lidí dosud zemřelo na koronavirus.