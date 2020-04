„Kdo máte nízký tlak, čtěte!“ Veřejnost znepokojeně reaguje na nové návrhy EK ohledně řešení migrační krize

„Včera Evropský parlament projednával sadu dokumentů, jimž chce EU ,čelit‘ krizi způsobené pandemií koronaviru. Jde o hodně nesourodou sadu dokumentů předložených Evropskou komisí. Brusel udělal to, co jsem předpokládal. Krizi způsobenou covid-19 chtějí eurokraté zneužít k dalšímu přesouvání pravomocí z členských států na EU,“ napsal Ivan David ve svém příspěvku.

K tomuto závěru dospěl europoslanec na základě návrhu zřídit další „ústřední orgány unijní správy“. Ty by totiž měly být odpovědné za řízení členských států v případě epidemií.

V rámci boje proti covid-19 byly projednávány i návrhy rozpočtových opatření, z nichž některé podle europoslance souvisí se současnou situací jen okrajově.

„V případě návrhu na přesunutí peněz na zřízení úřadu evropského federálního prokurátora jsem opravdu velmi těžko hledal, jak by to byť i vzdáleně mohlo souviset s bojem proti koronaviru. Tento patogen se nebojí ani vnitrostátních prokurátorů a jsem si jist, že sebemenší respekt nebude mít ani před těmi unijními,“ předpokládá.

David pak dodal, že považuje přesun peněz na tento účel za „překroucení Smlouvy o EU a o fungování EU a jednacího řádu Evropského parlamentu“. Odůvodňuje to zejména tím, že k prosazování návrhu je využit nouzový postup předpokládající zkrácené jednání.

„Financování takového úřadu mělo být podrobeno normální rozpravě s normální možností předkládání pozměňovacích návrhů,“ podotýká.

Jinak soubor opatření předložený Komisí připomíná Davidovi „vymetání šuplíků“, kdy jednotliví komisaři předkládají věci, které by si za normálních okolností pravděpodobně ani netroufli. Tuhle „třaskavou směs“ podle definice Davida se následně také pokoušeli doplnit poslanci.

„Kvantita tentokrát dostala přednost před kvalitou. Podobně jako komisaři i prounijní poslanci předložili vše, co považují ,za dobré‘ a myslí si, že by mělo být rychle realizováno. Úprava návrhů Komise cestou pozměňovacích návrhů, které jsme včera projednávali, mi připomněla scénu s Rudolfem II. a dvěma alchymisty v legendárním filmu Císařův pekař – pekařův císař, v níž údajný cizokrajný expert vysvětluje císaři a Edwardu Kellymu svůj postup výroby kamene mudrců slovy: ,Hatláma, patláma e zaprťála – e chánu a chánu‘,“ prohlásil Ivan David.

Návrh na řešení migrační krize

Poslanec rovněž informoval o návrhu, jenž zazněl ze strany Komise v rámci řešení migrační krize. Většina europoslanců tak například usiluje o propuštění migrantů z internačních táborů. Zároveň se to týká těch migrantů, kteří čekají na deportaci v důsledku toho, že jim nebyl poskytnut azyl. Poslanci pak tento návrh rozšířili o další body.

„Většina prounijních poslanců z frakcí socialistů, lidovců, RENEW včera předložila ,společný kompromisní‘ návrh, kterým v rozpočtu na letošní rok na jejich ,zařazení‘ do společností členských států chce vyčlenit více než miliardu eur. Část poslanců za zelené se tento návrh pokusila ještě ,vylepšit‘ výzvou členským státům k vyhlášení amnestie pro vězně. Jiní šli ještě dál a požadují vyprázdnit i vazební cely,“ uvádí český europoslanec.

Politická skupina v Evropském parlamentu Identita a demokracie (ID), v níž Ivan David působí jako europoslanec za SPD, podala přitom odlišné návrhy, které však uznány nebyly. „Naše frakce předložila vlastní návrhy, které však byly prohlášeny za neslučitelné se ,společným kompromisem‘. My jsme totiž chtěli opravdu pravý opak. Tedy ponechat na úrovni členských států to, co se osvědčilo. A neprovádět nebezpečné experimenty s novými centrálními úřady,“ zdůraznil David.

Svůj příspěvek pak europoslanec za hnutí SPD ukončil definitivním prozrazením svého osobního stanoviska vůči předloženým pozměňovacím návrhům.

„Vzhledem k tomu, že většina z nich je podobně bizarních jako návrh na vypuštění migrantů a vězňů do běžné společnosti, své voliče asi nepřekvapím, když uvedu, že jsem pro ně nehlasoval. Dnes po vyhlášení výsledků hlasování o ,kompromisech‘ budeme schvalovat balík opatření jako celek. Vzhledem k tomu, že jsem dnes viděl, co do něj Komise a poslanci připravili, pro návrhy nehodlám hlasovat,“ uzavřel celou věc.

Reakce komentujících

Davidův příspěvek vyvolal množství komentářů ze strany jeho sledovatelů, v nichž uživatelé většinou vyjadřovali své znepokojení ohledně existujícího konsenzu, jenž tvoří základ současného evropského společenství.

„Kdo má nízký tlak, pojďte číst!! Pan doktor je v situaci, jako bych já byla u dopravní nehody. Popsala bych ji, ale pomoci nedokážu,“ napsala uživatelka Mili Svengali.

„To už se nedá ani slušně komentovat. Tohle už je naprostý idiotismus... Snaha vědomě zlikvidovat celou Evropu. Tohle jim nedovolíme!!!“ zdůraznil další uživatel.

„Zůstaňme doma, abychom druhé nenakazili. A naopak pustíme všechny, kteří určitě někoho ,nakazí’. Už nám nepomáhají ani růžové brýle, abychom to všechno nějak zvládali chápat,“ uvádí komentujícící s uživatelským jménem Si Bi.

Někteří komentující pak například zdůrazňovali paradoxní povahu návrhu zaměřeného na řešení migrační krize.

Existující evropský směr v otázce o migrantech pak vyvolává řadu otázek u komentující Šárky Večeřové.

„Tak to asi covid nebude takový problém, třeba s ním jen zakrývají horší věci, o kterých se nemluví, a pozornost teatrálně strhávají jinam. Proč neřeší radši to, co se děje na turecko-řeckých hranicích, proč to sem chtějí za každou cenu dostat, vždyť už je každému jasné, že o uprchlíky nejde, hranice jsou zavřené a oni i tak to do Evropy tahají, z jakého důvodu? Skončíme jako vyhynulá civilizace, protože to, co sem tahají, nikdy dělat nebude, nevytváří absolutně žádné hodnoty atd., atd. Pokud mají problém ve své domovině, proč ji nebrání, proč tam nechávají staré lidi a ženy s dětmi, vždyť sem táhnou většinou mladí muži, takže vojáci,“ napsala uživatelka.