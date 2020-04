Hamáček čelí ostré kritice kvůli hlasování o návrhu SPD. „To je na rezignaci,“ vzkazuje mu Telička

„(…) Sněmovna hlasy poslanců všech ostatních poslaneckých klubů zamítla již počtrnácté návrh SPD na vyhlášení referenda o vystoupení z EU. Opět se ukázalo, že SPD je jedinou vlasteneckou stranou v Parlamentu, a jako jediní hájíme svobodu a suverenitu České republiky,“ sdělil v úterý předseda SPD Tomio Okamura.

Podle informací zveřejněných na webové stránce Poslanecké sněmovny návrh podpořilo 28 poslanců, drtivá většina (93) ho ale zamítla. Zdrželo se hlasování 69 poslanců, včetně předsedy ČSSD Jana Hamáčka, a právě toto nezískalo pochopení řady politiků.

„Pane @jhamacek můžu se zeptat, co vás k tomu vedlo? Teď jsou žádoucí kategorické postoje. Pokud to byl záměr, je to voda na mlýn SPD a jejich tendencím,“ reagovala ve středu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Hamáček: Soudit nás bude historie

S mnohem ostřejší kritikou však předsedu ČSSD napadl bývalý europoslanec Pavel Telička. Ten na Twitteru označil zdržení se hlasování za ostudu jak vládních stran, tak i Hamáčka samotného. „To je na rezignaci,“ vyslovil se Telička, čím rozpoutal s Hamáčkem debatu.

„Za co máme rezignovat??? Že jsme nepodpořili návrh SPD???“ reagoval minstr vnitra.

Ve své odpovědi Telička upřesnil, že navrhuje rezignaci jen Hamáčka jako místopředsedy vlády a vytkl mu, že se zdržel u návrhu zákona, který je podle něj v rozporu se zájmy Česka a v případě schválení může ohrozit budoucnost země. Poslance SPD přitom označil za extremisty. „Vám opravdu nedochází důsledky tohoto politikaření?“ obrátil se Telička na Hamáčka.

„Každý udělá někdy osudovou chybu... Někdo se zapomene ve Sněmovně odhlásit, jiný vstoupí v roce 1988 do KSČ (v tomto roce se Telička stal členem KSČ, pozn. red.)... soudit nás bude všechny historie...“ odpověděl Hamáček.

„Až uděláte pro ČR aspoň polovinu práce, co já (neopakovatelně náročné a dle objektivních studií jedny ze dvou nejúspěšnějších negociací o vstupu do EU, jeden z nejlépe hodnocených komisařů a velv.), tak to předhazování KSČ i po 30 letech od Vás vezmu,“ pokračoval v polemice Telička.

Další odpověď Hamáčka však nenásledovala.