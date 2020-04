Česká opozice se vrhla na vládu a prezidenta kvůli soudnímu rozhodnutí. „Krátkozraké. Předčasná radost,” reaguje Ovčáček

Ve čtvrtek Pražský městský soud zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví ohledně omezení volného pohybu a maloobchodu. Ta byla uplatněna v rámci boje se šířením nového koronaviru. Vláda teď má do 27. dubna přijmout opatření v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Prezident Miloš Zeman rozhodnutí soudu již zkritizoval a uvedl, že ten bere veškerou odpovědnost za jeho dopady.

Opoziční kritika

Pozitivně však na to reagovali čeští opoziční politici, kteří při této příležitosti obvinili vládu z neschopnosti. Zazněl také požadavek na odstoupení.

„Rozhodnutí soudu je jen smutným potvrzením vládní neschopnosti a chaosu, která ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o kriz. řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřej. zdraví,” reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Rozhodnuti soudu je jen smutným potvrzením vládní neschopnosti a chaosu, která ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o kriz.řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřej. zdraví. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 23, 2020

„Vláda má odstoupit! Krizová doba neopravňuje vládu, aby konala nezákonně. Každý úředník, který poruší zákon, musí být úřadu zbaven. To platí i pro vládu. Zákon platí vždy a pro všechny. Nebo jsme tak daleko, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi?” píše Tomáš Czernin ( TOP 09).

Vláda má odstoupit!

Krizová doba neopravňuje vládu, aby konala nezákonně. Každý úředník, který poruší zákon, musí být úřadu zbaven. To platí i pro vládu.

Zákon platí vždy a pro všechny. Nebo jsme tak daleko, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi?https://t.co/1jVGmtnJCE — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) April 23, 2020

Další člen TOP 09 a pražský předseda strany Jiří Pospíšil kromě kritiky vládních rozhodnutí vytkl reakci prezidenta Zemana.

„Nepřijatelné napadení soudu prezidentem (Milošem Zemanem) je útokem na demokratické principy naší země. Jestli je někdo zodpovědný za zdraví a životy obyvatel, pak je to vláda (Andreje Babiše) a její chaotická opatření! Amatérská vláda chaosu v těžké době,” sdělil na Twitteru.

‼️Nepřijatelné napadení soudu prezidentem @MZemanOficialni je útokem na demokratické principy naší země. Jestli je někdo zodpovědný za zdraví a životy obyvatel, pak je to vláda @AndrejBabis a její chaotická opatření! Amatérská vláda chaosu v těžké době. https://t.co/LHhjiLmMBH — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 23, 2020

Ovčáček: Dohnali jsme USA. Radost je předčasná

Na rozhodnutí soudu také zareagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který na sociálních sítích věnoval případu několik příspěvků. V jednom z nich tak říká, že se soudním zrušením zmíněných validních rozhodnutí dohnala Česká republika USA.

„Podívejme se na věc pozitivně. Dohnali jsme USA, kde se soudy léta úporně snaží blokovat rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa,” napsal.

Podívejme se na věc pozitivně.



Dohnali jsme USA, kde se soudy léta úporně snaží blokovat rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 23, 2020

„Opozice se s rozkoší raduje z rozhodnutí soudu. Krátkozraké. Pokud bude stát plajte v důsledku smršti soudních sporů o odškodnění, ožebračení občané ve volbách hlas opozici přesto nedají. Lidé si totiž dobře pamatují. Radost je tedy předčasná,” uvedl dále.

Opozice se s rozkoší raduje z rozhodnutí soudu. Krátkozraké. Pokud bude stát plajte v důsledku smršti soudních sporů o odškodnění, ožebračení občané ve volbách hlas opozici přesto nedají. Lidé si totiž dobře pamatují. Radost je tedy předčasná. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 23, 2020

Mluvčí také upozornil na to, že si nemyslí, že by vláda selhala v nejvyšší z nejvyšších věci - v ochraně života občanů. Za to zasloužila poděkovaní, uvedl.