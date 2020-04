„Sundejte roušku, navštivte domov důchodců a uvidíme, kdo má pravdu.“ Fiala se pustil do vlády, ale schytal výprask

V pátek večer po tiskové konferenci po jednání vlády se šéf občanských demokratů tvrdě pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO). Obvinil ho z toho, že místo toho, aby řídil vládu, dělá pouze marketing, a požadoval hlavu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Mnoho uživatelů však s jeho kritikou nesouhlasilo.

„V pátek předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády představil změny v opatřeních proti epidemii koronaviru. Nicméně podle Fialy je premiérův přístup zcela neprofesionální a obvinil ho z toho, že vládu ve skutečnosti ani neřídí,“ vyčetl Babišovi Fiala, který premiéra oslovil „Čau, premiére“, s odkazem na Babišův tradiční pozdrav občanů na sociálních sítích.

Fialovy požadavky

„Co si mají myslet o nouzovém stavu a vůbec o vládě normální lidé, když se členové vlády neumí shodnout ani na tom, co už schválili a co ne? A jak je to s hranicemi a s otevíráním obchodů a s kadeřnicemi a se školami? Když rozhodnutí vlády nerozumějí ani její členové, co mají dělat lidé?“ prohlásil Fiala.

Šéf občanských demokratů vyzval Babiše ke splnění tří požadavků. Fiala chce po premiérovi, aby si vláda udělala jasno ohledně prodloužení nouzového stavu a zprovoznění obchodů, služeb a škol.

Dále po Babišovi chce, aby „diskrétně“ vyzval Vojtěcha k rezignaci kvůli nezákonným rozhodnutím, které vydal jeho resort. Ve čtvrtek Městský soud v Praze s účinností od 27. dubna zrušil některá opatření v boji s koronavirem, přijatá ministerstvem zdravotnictví, která omezovala volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku byla nezákonná, neboť je nepřijala vláda podle krizového zákona, a mohl být narušen princip demokratického státu.

„Předpokládám, že nešlo o jeho iniciativu. Možná jste ho donutil. Nevím, jestli ho jeho legislativci na rezortu upozornili předem, že porušuje Ústavu a zákony České republiky. Nevím, jestli on sám něco čte, ale veřejných upozornění už bylo dost. Ale někdo přece musí nést za tento chaos a nezákonnost odpovědnost,“ míní Fiala.

Nakonec Fiala po Babišovi chce, aby přišel se „srozumitelným plánem, co, kdy, jak a jakým způsobem budeme otevírat“. „Ne tento chaos. Přineste plán, který bude platit do té doby, dokud se nějak zásadně nezmění epidemiologická situace,“ dodal Fiala.

Reakce uživatelů

„Je mi Vás upřímně líto. Nevím, jak jste získal profesuru, ale inteligencí to nebude. Doporučuji se vzdát titulu, odejít z veřejného života a už na sebe svou hloupostí neupozorňovat. ODS už jen díky Vám nic nevyhraje, naštěstí. No, a ještě jedno doporučení, když se Vám a vám podobným postupy vlády nelíbí, jděte proti nařízením a doporučením (jsou podle Vás stejně špatné), sundejte roušku, navštivte nějaký domov důchodců a podobně a uvidíme, kdo má pravdu. Protože jinak jste jen směšný šašek a kecal,“ vzkázal mu na Facebooku uživatel Mirek Dunda.

„Jste si vědom, že zrušení ze dne na den všeho by znamenalo, že by vlastně byla veškerá naše práce s covidem-19 vniveč a hrozila by druhá vlna pandemie?“ uvedl Pavel Zelenka.

„Marketing si děláte, pane Fialo, jenom vy, pan premiér pracuje. Jenom co vás vidím na obrazovce, můžu si vypnout zvuk a vím, co říkáte,“ dodává uživatelka Andy Hrabovská.

Někteří uživatelé Fialu podpořili, našli se ale i tací, kteří ho obvinili z pokrytectví.

V pátek vláda schválila žádost ministerstva zdravotnictví o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Konečné slovo ale bude mít Poslanecká sněmovna. Nouzový stav zatím platí do 30. dubna. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by poslanci mohli návrh vlády posoudit 28. dubna.