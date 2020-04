Jen co se uvolnila opatření, chvilkař Minář žene lidi do ulic. Reakce byla ale překvapivá

Vláda začala s rozvolňováním opatření spojených s bojem proti pandemii koronaviru a mnoho lidí se rozhodlo opustit své domovy a jít se projít ven, ovšem za dodržování nutných opatření, včetně povinného nošení roušek a patřičných rozestupů.

Na vycházku se rozhodl vydat i lídr hnutí Milion chvilek pro demokracii, jež muselo kvůli covidu-19 odvolat naplánované protivládní demonstrace. Minář tuto vycházku ale pojal jako protest, ke kterému vyzval i ostatní lidi. Údajně ho k tomu vede „zmatek a chaos, který vláda vytváří“.

„Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Je mi z toho smutno a je mi z toho k vzteku,“ pravil Minář na videu. „Potřebuji na čerstvém vzduchu rozdýchat počínání vlády za poslední měsíc. Hlavou se mi honí spousta palčivých otázek,“ poznamenal.

Jdu se projít. pic.twitter.com/sjOZcpRcI0 — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) April 24, 2020

Proč se klaníme Číně?

Dotyčný procházku hodlá uspořádat ve středu 29. dubna v 18.00 hod v Letenských sadech a pro tento účel založil na Facebooku událost „PTÁME SE VLÁDY“. Minář si s sebou hodlá vzít křídu, „která se vždy může hodit“, a transparent, na který chce napsat jednu z řady otázek, které ho trápí. „Samozřejmě si vezmu také roušku a k nikomu se nepřiblížím na méně než 2 metry,“ sdělil Minář a dodal, že „rouška není náhubek“.

Mimo jiné zmínil, proč bylo nutné zajistit „miliardové zakázky firmám s vlastníky v daňových rájích, či dokonce s exekucemi na krku“. Minář obvinil vládu z toho, že finanční podpora je ušitá na míru pouze velkým hráčům, jako je třeba Agrofert, zatímco „na OSVČ a živnostníky zbylo pouze držhubné“.

„Místo snahy pomoci jsme svědky narafičit to tak, aby se ti velcí a správní nažrali, zatímco na obyčejné lidi to tvrdě dopadne. Proč! Proč! Proč!“ pokračuje.

„Pane prezidente Zemane, proč jste obklopen poradci Nejedlým a Mynářem, kteří jsou proslulí nejen vazbami na Rusko a Čínu, ale také porušováním karantény a bezpečnostních předpisů?“ ptá se dále Minář.

Hned několik otázek věnoval Číně: „Proč vychvalujete Čínu, totalitní stát, který svou snahou vše co nejdéle ututlat, nese zodpovědnost za to, že se vir tak rychle rozšířil do celého světa? Proč masky z Tchaj-wanu poslané jako dar zdarma ignorujete, zatímco kšeftům z Číny se klaníte?“

Minář vyzval ostatní, aby se vyfotili se svou otázkou nebo ji nahráli na video a sdíleli na sociálních sítích s hashtagem #PtameSeVlady.

„Všechny tyto otázky pak sebereme a od vlády na ně budeme vyžadovat odpovědi,“ uzavřel s tím, že pokud vláda do jednoho měsíce nedá odpovědi, vystaví jí vyúčtování.

„Živí vás rodiče nebo neziskovky?“

Řadu uživatelů ale tato nová Minářova iniciativa nenadchla.

„Vy jste vylez z nory? Tak zase zalezte. Mně jste fakt nechyběl. Po vás přijde jinej sekáč. A ten se s tím mazat nebude,“ napsal například uživatel John Galt.

Vy jste vylez z nory? Tak zase zalezte. Mě jste fakt nechyběl. Po vás přijde jinej sekáč. A ten se s tím mazat nebude. — John Galt (@JohnGal72674903) April 24, 2020

„Nenávist je jedna z nejhorších lidských vlastností. Vy jí máte v sobě až moc,“ vzkázal Minářovi další uživatel.

Nenávist je jedna z nejhorších lidských vlastností.



Vy ji máte v sobě až moc. — zdeno001 (@zdeno001) April 25, 2020

Další diskutující poukázal na to, že Minář zneužívá stresu lidí po více než měsíční karanténě.

„Vy nepodnikáte, že ne? Živí vás rodiče nebo neziskovky? Přesto máte ambice eskalovat současnou situaci a hrát na to, že lidi jsou psychicky naprosto vystresovaní z těch dvou předešlých měsíců… To už je fakt bez komentáře,“ napsal uživatel Sony.

Vy nepodnikate, ze ne? Zivi vas rodice, nebo neziskovky? Presto mate ambice eskalovat soucasnou situaci a hrat na to, ze lidi jsou psychicky naprosto vystresovani z tech dvou predeslych mesicu... To uz je fakt bez komentare👎 — sony (@sony59326571) April 24, 2020

Jiní ale výzvu podpořili. Někteří přitom poznamenali, že politické poměry v zemi lze změnit pouze prostřednictvím generální stávky.

Výzvu podpořím ... asi se s tím půjdu taky projít do letenských sadů. — Michaela Kudláčková (@MisaPopelky) April 25, 2020