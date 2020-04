„Fakt si nedělám legraci… ale možná je to další důvod, proč opustit EU?” Fiala kritizuje návrh Evropského parlamentu

Návrh usnesení o Evropském dni optimismu byl předložen v souladu s článkem 143 jednacího řádu devatenácti poslanci Evropského parlamentu. Jako první důvod pro vyhlášení tohoto dne se uvádí zpráva Světové zdravotnické organizace, kde se hovoří o tom, že psychický stav jedince má přímý dopad na efektivitu hospodářské činnosti.

„Vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu USD,“ stojí v návrhu usnesení.

V rámci druhého argumentu se v návrhu odkazuje na výzkum prováděný WHO. Ukazuje se, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každým rokem dramaticky stoupá. Zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů. Předpokládá se tak, že deprese se do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě.

V závěru výzkumu se tím pádem konstatuje, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozoruhodně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče.

Na základě těchto zjištění Evropský parlament vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen Evropským dnem optimismu. Hlavním účelem tohoto opatření by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu.

Reakce Radima Fialy

Českému poslanci však uvedený návrh připomíná spíše aprílový žert než seriózní záležitost hodnou pozornosti politiků. „Fakt si nedělám legraci… V Evropském parlamentu navrhli vyhlásit 27. květen jako Evropský den optimismu,“ uvedl ve svém příspěvku na Facebooku.

Odsuzuje návrh zejména kvůli současným společenským podmínkám, které vznikly následkem pandemie koronaviru.

„Celý svět se potácí v krizi okolo pandemie koronaviru a v EU vymýšlejí takovéhle ptákoviny hodné docenta Chocholouška. Další důvod, proč opustit EU, nemyslíte?“ ptá se Radim Fiala.