Svět po pandemii. Bezpečnostní expert odhalil, jak dlouho bude trvat přechod k soběstačnosti v Česku a na Slovensku

V situaci, kdy pandemie koronaviru zastihla státy a jejich lídry nepřipravené, politici neměli podle Andora Šándora moc na vybranou, pokud jde o způsob boje s koronavirem. „Mohli by neudělat nic a čelit následkům nebo se snažit ukázat, že stát se o lidi postará. Takovým bych nevyčítal, že udělali i nějaké chyby,“ podotýká expert.

Výzkum podnikání

Dodává, že to nejdůležitější však země teprve čeká , jelikož vláda si nyní bude muset udělat tzv., díky čemuž by se dalo pochopit, co zemi chybělo a co chybí, co se muselo kupovat draze a co Slovensko mohlo „mít doma“. Tohle přehodnocení by nakonec dovolilo zahájit podporu domácích firem, aby se v rozumném poměru pěstovalo a vyrábělo na území ČR a Slovenska. Šándor podotýká, že s tímto procesem v žádném případě nejde otálet, jelikož i bez toho to bude trvat roky.

Stát tak podle experta musí prozkoumat existující procesy a nastavit mechanismus budoucího jednání, aby měl jasnou představu, kdo a s čím mu může v krizi pomoci. Jako příklad uvádí dosavadní pracovní zaměření Hasičského záchranného sboru, které nyní spočívá v rozvážení roušek, což ale není standardním úkolem hasičů. Šándor tak poukazuje na to, že je v zemi naopak přebytek přepravních firem, které ale během krize nic nepřepravují, i když byprávě k tomu mohly být využity.

„Stát, župy a města by si proto měly udělat představu o tom, kdo a jak podniká na jejich území, využít zkušenost z této krize a oslovit ty firmy: Když bude krize, budeme od vás očekávat to a to, jste toho schopni? A právě tímto způsobem se nastavuje mechanismus. Aby stát měl představu, kdo mu může pomoci a aby to nedělali jen hasiči a vojáci,“ zdůraznil bezpečnostní expert.

Revize hmotných a potravinových rezerv

Podle Šándora je ale také třeba zaměřit se na zdokonalení komunikace ministrů se Správou státních hmotných rezerv a jasnou specifikaci zásob, aby vždycky bylo možné mít zřetelnou představu o dosavadních zásobách ropy, zdravotnického materiálu, potravin a vyčlenit na to peníze v případě nečekané krize.

„S přihlédnutím k „nenasytnosti“ nadnárodních koncernů je také třeba jasně shrnout, v rámci čehož by naše země mělybýt více soběstačné. Aby se o některých produktech, které potřebuje země doma, nerozhodovalo někde jinde, musíme si říct, že to nebudeme levněji vyrábět v Číně, ale u nás, i když to bude dražší,“ vyzývá expert.

Šándor rovněž dodává, že z pohledu krizového řízení je stejně důležitá i potravinová soběstačnost

V rámci procesu transformace strategické soběstačnosti v zemích jako je Česko či Slovensko mají být strategické komodity podle expert pod značně větší kontrolou.

„Ale dostat množství výroby zpět z Číny vůbec nebude jednoduché. Je to velká země a bude se bránit, ale musíme to udělat,“ uzavřel.