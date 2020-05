„Opět ta svině a sprostý lhář!“ Novotný neunesl Filipa u Moravce

Václav Moravec tak zahájil svůj pořad diskusí o situaci, v níž se ocitli starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (za TOP 09) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jsou totiž přesvědčeni, že jim v důsledku jejich jednání, které vyvolalo kategoricky odsuzující reakci z ruské strany, hrozí likvidace či zavlečení do Ruska. Na začátku debaty byly puštěny záznamy, kde komunální politici okomentovali, jak vnímají situaci.

„Není to poprvé, kdy nám Rusové vyhrožují a snaží se s námi jednat z pozice síly, a kdyby už dřív v roce 2018, kdy na pomníku byly ty informační cedule, vláda řekla, že je to naše věc, tak to takto nemuselo skončit,“ upozornil Kolář.

Kolář tak například uvedl, že apriorně spojuje obraz Ruska s konstantní hrozbou, v důsledku čehož považuje aktuální vývoj vztahů s touto zemí za očekávaný.

Diskuse ve studiu se pak zúčastnili ministr průmyslu, obchodu a dopravy za vládní hnutí ANO Karel Havlíček, předseda komunistů Vojtěch Filip a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle ministra tvrzení o Rusovi plánujícím otrávení politiků ricinem vyžaduje důkladné prošetření.

„To je nesmírně vážné tvrzení a před jakýmkoliv aktem je třeba toto důkladně prošetřit. Nejen na základě toho, že to napíše jedno médium, protože to by mohlo hrozit mezinárodním skandálem,“ varoval Havlíček.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je naopak plně přesvědčen, že se jedná o záměrný útok, což podle něj vyžaduje ze strany Česka rozhodnou odpověď. „Jít do suverénního státu takovýmto tlakem, že když se stane tohle, tak vaše firmy budou platit, tak tu kulturní tělesa nebudou moct působit, to je prostě věc, která do vyspělé Evropy nepatří a tady bychom se podle mého názoru mohli obrátit i na evropské struktury. Já chápu, že máme nějaké diplomatické závazky, ale tady už je to tak za hranou, že musíme jednat,“ zdůraznil Bartoš.

Předseda komunistů Vojtěch Filip ale vystoupil s názorem, že současná situace je důsledkem pohrdavého vztahu politiků ke smlouvě uzavřené mezi RF a ČR v roce 1993. „Tuto smlouvu podepsali prezident Havel a prezident Jelcin. A někteří politici zřejmě tuto smlouvu považují za cár papíru. Součástí smlouvy i našeho zákona je, že nejen válečné hroby, ale i pomníky mají být volně přístupné, a to nejsou,“ vyslovil svůj názor na věc Filip.

Filip rovněž dodal, že souhlasí se skeptickými názory bezpečnostních expertů, jako jsou Andor Šándor nebo Jaroslav Štefec, kteří považují konstrukci o možném útoku na české komunální politiky za hloupost.

„Abychom mohli něco takového tvrdit, tak bychom museli mít krtka v ruské (tajné službě) FSB,“ upozornil.

Filip dokonce prozradil svůj postoj vůči komunálním politikům, kteří v projednávané kauze figurují. Podporují totiž podle něj fašistické tendence. „Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Já nechápu, proč by český politik měl oslavovat vlasovce – podporovatele Hitlera,“ konstatoval Filip.

Odpověď politiků

Starosta pražských Řeporyjí za koalici ODS Pavel Novotný zareagoval na názor Filipa obviněním ze lží.

„To jsem měl při včerejší předtáčce pro OVM vědět, že ve studiu bude dnes opět ta svině. Musí tam toho duševního mrzáka zvát. Co jako lži toho chudáka vyváží?“ ptá se Novotný na svém Twitteru.

Nesmiřitelnost s názorem Filipa pak Novotný zdůraznil předvedením své odhodlanosti vyřešit existující neshody prostřednictvím fyzické síly.

„Ještě jednou řekne, že jsem si ,požádal o ochranu‘ a normálně pojedu na ty Kafky a rozbiju tomu zmrdovi hubu,“ pohrozil politik.

Senátor za Prahu 6 a 1. místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička se také snažil vyvrátit tvrzení Filipa označením politika za lháře.

„‘...oni jsou ti, kteří oslavují fašismus, kteří propagují fašismus...‘, povídá i na adresu nás zastupitelů Prahy 6 předseda KSČM soudruh Filip! Je to sprostý lhář, prohlašuji s celou zodpovědností a naprosto jednoznačně jeho slova odmítám!“ napsal Růžička na svém twitterovém účtu.