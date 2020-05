Ivan David varuje: Evropská komise pod rouškou koronakrize chce dovážet toxické osivo z Ukrajiny

Na začátku svého příspěvku europoslanec David připomněl, že během současné koronavirové krize funguje v Evropském parlamentu zjednodušený režim projednávání. Podobná nouzová procedura označuje jednak omezenou rozpravu, jednak v některých případech i znesnadněnou možnost podávat pozměňovací návrhy. Projednávány by přitom podle upozornění Davida měli být jen návrhy související s řešením následků pandemie nebo představující riziko velkých ekonomických škod v případě prodlení.

„Komise předložila k projednání v nouzovém režimu návrh nařízení, podle něhož by byla osiva dovážená z Ukrajiny uznána za rovnocenná s osivy ze zemí EU. Komise má tu drzost tvrdit, že legislativní požadavky i kontrolní praxe je na Ukrajině stejná jako v zemích EU. Schválení tohoto návrhu bude znamenat, že při dovozu ukrajinského osiva by již na hranicích neprobíhala jeho kontrola, zda splňuje fytosanitární požadavky zakotvené v právu EU,“ upozorňuje europoslanec.

Selhání kontrolních mechanismů na Ukrajině

Poslední návrh, který Evropská komise předložila v režimu této legislativní nouze, označil Ivan David za projev drzosti a cynismu, jelikož je přesvědčen, že Komise tak chce zneužít koronavirovou krizi, aby povolení prošlo bez rozpravy a s vyloučením možnosti podávat pozměňovací návrhy.

Odvolává se pak na informaci získanou od expertů z Agrární komory a upozorňuje, že právní požadavky na rostliny pěstované na semeno nejsou na Ukrajině srovnatelné s právem EU. „Ukrajina nemá vůbec stanovené limity na maximální dávky herbicidů a pesticidů, kterými lze rostliny ošetřovat. V praxi jsou na Ukrajině rostliny postřikovány chemikáliemi v takovém rozsahu, který je v EU považován za nadlimitní – toxický,“ uvádí.

Podle Davida je podobná praxe podmíněna hlavně tím disfunkčním stavem státních struktur Ukrajiny, v němž se ocitly po Majdanu.

„Ukrajinská armáda i přes mohutnou zbrojní a finanční podporu Západu utrpěla těžké ztráty při pokusech dobýt východní oblasti ovládané domobranou opolčenských vzbouřenců. Ukrajinská policie není schopna vyšetřovat ani nejzávažnější trestné činy jako jsou např. vraždy. Daňová zpráva je ve stavu naprostého kolapsu, takže ukrajinská vláda předstírá fungování jen díky půjčkám z EU a USA. Všechny kontrolní orgány jsou zkorumpované na nejvyšší možnou úroveň. A není se čemu divit, když v zemi vládnou oligarchové, kteří stát kompletně rozkradli, a státní zaměstnanci dostávají mzdy s ročním zpožděním,“ tvrdí David.

Zájmy nadnárodních korporací

Podle něj návrh na otevření evropského trhu pro neomezený dovoz ukrajinského osiva dokonce ani nijak nemůže pomoci v řešení ekonomické krize vyvolané koronavirovou pandemií, jelikož vzniká spíše v zájmu nadnárodních korporací.

„Tento návrh je pouze o tom, že má umožnit několika nadnárodním korporacím neskutečně zbohatnout na dovozu osiva plném jedů. Těžce by poškodil slušné pěstitele, kteří při své práci na polích v evropských zemích dodržují všechna nařízení a směrnice EU. Hlavně by to ale nutně znamenalo přenos jedů do těl spotřebitelů. K čemu tedy jsou náročné normy pro výrobce z EU, pokud by nešlo o ochranu spotřebitelů? Takový návrh nemůžeme přijmout. A už vůbec ne bez diskuse,“ uzavřel celou věc s poznámkou, že ze své strany bude nutně usilovat o to, aby u dovozů z Ukrajiny na hranicích i nadále zůstaly zachovány všechny fytosanitární kontroly.