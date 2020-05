„Že jsme dohnali Kuberu k smrti?“ Drahoš reagoval na Ovčáčkovo obvinění. Zazněla ostrá slova

Kolem nečekaného úmrtí někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery se totiž v poslední době začalo hodně spekulovat. Někteří si tak například stojí za tím, že Kubera měl srdeční infarkt hlavně po nátlaku Číňanů a Hradu. Ale poté, co se k tématu náhlé smrti senátora a jeho cesty na Tchaj-wan vyjádřil bloger Václav Stehlík, ustálila se ve veřejném prostoru také poněkud odlišná verze.

Bloger totiž tvrdí, že Kuberův záměr navštívit Tchaj-wan vznikl hlavně proto, že by tímto krokem získal podporu ze strany senátorů kritizujících Hrad. Tuhle podporu by od nich nutně potřeboval hlavně při obhájení svého mandátu předsedy v rámci podzimních doplňujících voleb do Senátu. Zároveň se Stehlík domnívá, že právě senátoři vytvářeli tlak na Kuberu, protože „mohli sejmout odpovědnost za cestu a jet tam jako výbor nebo skupina, to se však nestalo a oni ho hnali dále do bitvy, která nemohla mít vítěze“.

Odpověď politiků

Poté, co příspěvek sdílel hradní mluvčí, záhy se dostavila reakce jednoho z dotyčných senátorů.

„Jiří Ovčáček je naprostý ubožák. Jinak už opravdu nelze reagovat. To, že sdílí kdejakou konspirativní ptákovinu či veřejně kydá hnůj na lidi, kterým nesahá ani po kotníky, jsme si bohužel byli donuceni zvyknout. Hájit ale, že jsme Jaroslava Kuberu prakticky dohnali k smrti já a mí senátní kolegové, je naprostý hyenismus a výsměch nejen rodině pana Kubery, ale všem slušným lidem,“ napsal Jiří Drahoš ve svém příspěvku.

Bývalý kandidát na prezidenta České republiky Jiří Drahoš považuje nově objevený předpoklad o tom, co předcházelo smrti senátora Kubery, za konspirační teorii a odmítá s tím souhlasit. To, že tahle verze je vnímána mluvčím prezidenta jako přípustná, je však podle Drahoše dané spíše pokleslou morálkou Ovčáčka.

Svůj názor na věc vyslovil také starosta Jaroměře Josef Horáček. Podobně jako senátor hodnotil zveřejněnou verzi z hlediska morálních kvalit těch, kdo ji názorově sdílí.

„Po přečtení té nestoudnosti, co opět vyplodil tfuj Ovčáček, musím porušit své předsevzetí, že ho nikdy nebudu komentovat. Tenhle pytel výkalů opravdu nemá dno. Doufám, že se brzy dočkáme doby, kdy bude publikovat jen v bolševických pamfletech pro pár chorých mozků,“uvedl Horáček.