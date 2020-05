„Nebudeme strkat hlavy do písku.“ Fico vrátil úder slovenským médiím a varoval před novou hrozbou pro Slováky

Bývalý slovenský premiér a předseda politické strany Směr-SD Robert Fico si je jistý, že jeho strana se stala terčem rázné kritiky ze strany deníku SME právě proto, že určité skupiny potřebovaly přesměrovat pozornost obyvatel od rozporů ve vládní koalici. Na své stránce na Facebooku známý slovenský politik zveřejnil příspěvek, v němž poskytuje svůj pohled na současnou situaci.

„Nebudeme strkat hlavy do písku. V kontextu dusné atmosféry ve vládní koalici potřeboval deník SME odpoutat pozornost jiným směrem. Nejlépe Směrem-SD a mojí osobností. Jak jinak,“ napsal v úvodu svého příspěvku Robert Fico.

Slovenský politik vyjádřil svou nespokojenost s tím, že v článku deníku SME byla jeho strana v podstatě označena za fašistickou. Důvodem tohoto tvrzení byl výrok Fica vůči současnému premiérovi Igoru Matovičovi, v němž tvrdil, že předseda OĽaNO je ve skutečnosti premiérem Romů. Podle šéfa Směru-SD obvinění z fašismu je úplný nesmysl, jelikož jeho posouzení má skutečný podklad. Připomíná totiž, že v mnoha romských okrscích strana nynějšího premiéra získala přes 80 % hlasů voličů, což je závažným důvodem pro podezření z nákupu romských hlasů.

Dalším nesmyslem a lží podle bývalého premiéra jsou obvinění vůči Směru-SD z okrádání státu a mizivé účinnosti vlády vedené Robertem Ficem. Ve svém příspěvku předseda Směru připomněl řadu úspěchů tehdejší vlády jako například kvalitní příprava státu ke vstupu do schengenského prostoru, účinná protikrizová opatření, stabilita veřejných financí, rekordní počet zahraničních investic a nejnižší míra nezaměstnanosti na začátku letošního roku.

Je rovněž důležité obrátit pozornost na účinnost současné vlády, myslí si Fico. Podle něj nová slovenská vláda již zpočátku svého vládnutí projevila neschopnost se vypořádat se vzniklou krizí.

„Po necelých šesti týdnech se hovoří o osmiprocentním propadu hospodářského růstu, desetiprocentním deficitu, zvýšení nezaměstnanosti a veřejného dluhu až na 60 % HDP, rušení významných sociálních prvků,“ uvedl Fico.

Pandemie covid-19 se stala klíčovou výmluvou nynější vlády. Ve skutečnosti, tvrdí Robert Fico, větší podíl odpovědnosti za tyto neúspěchy nese právě Igor Matovič a jeho kolegové.

Demontáž právního státu

Nový schválený vládní program se spíš podobá špiclovskému zákonu, tvrdí dlouholetý předseda Směru-SD Robert Fico. Podle něj je to jednoznačná hrozba pro právní stát, která se třeba projevuje v návrhu připravit soudce o rozhodovací imunitu. Neskončí to zásahem do této oblasti, podle Fica se v ohrožení může ocitnout i svoboda slova a nezávislost médií.