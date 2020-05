Petříček: Vztahy mezi Ruskem a Českem jsou poškozené. Dobře nefunguje ani obchod

„Je očividné, že současná situace se negativně odrazila na našich vzájemných vztazích, které i bez toho neprožívaly nejlepší časy. Současně s tím jsem ale přesvědčen, že historické otázky, které se týkají první a druhé světové války, nesmí vkládat klín mezi naše země,“ prohlásil v rozhovoru Petříček a dodal, že v řadách sovětské armády se během druhé světové války nacházelo více než 20 Čechoslováků bojujících proti nacistickému Německu.

Česká strana, podle slov ministra, je připravena jednat s Ruskem o případném převozu památníku Ivana Koněva do Ruska. O to dříve projevily zájem ruské občanské spolky. „V každém případě přemístění sochy do Ruska musí být naším rozhodnutím,“ dodal český politik.

„Přemístění památníku nenarušilo ani jednu smlouvu mezi Ruskem a Českem. V dohodě z roku 1993 není vyznačeno, že tento památník může stát pouze na pražském náměstí a nikde jinde,“ uvedl Tomáš Peříček a obratem zmínil, že „na území České republiky se nachází více než 4 tisíce hrobů, památníků a memoriálů vojáků Rudé armády, kteří položili své životy v boji s nacismem na naší zemi a jejichž památky si hluboce vážíme“. Všechny tyto památníky spadají pod působnost dohod mezi Ruskem a Českem z roku 1999, uvedl.

Snahy ruské strany o stíhání některý osob v souvislosti s odstraněním památníku Ivanu Koněvovi, označil Petříček za „absurdní“.

„Daleko od svého potenciálu jsou i naše tradičně silné obchodní vztahy,“ prohlásil pro RBK Petříček. Podle jeho slov ale nejsou mezi Rusy a Čechy principiální neshody.

V závěru rozhovoru se ministr zahraničí věnoval otázce opětovného otevírání hranic, kdy řekl, že slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že české hranice by mohly zůstat uzavřené až rok, označil za nesmyslná. Podle jeho slov by se hranice měly otevírat postupně, nejdříve pro byznys, následně pro cestování za rodinou, a až teprve jako poslední pro turistiku. Kdy dojde k otevření hranice mezi Ruskem a Českem zatím, podle jeho slov, není jasné kvůli nepříznivé epidemiologické situaci na ruské straně. Vše ovšem závisí od dalšího vývoje epidemiologické situace, dodal.

„Kolář je slaboch a zoufalec“

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová na sociální síti podrobila ostré kritice starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Její údiv vyvolalo rozhodnutí politika napsat dopis předsedkyni Evropské komise, v němž žádá o přijetí opatření proti Rusku. Takový čin považuje za neschopnost samostatně nést odpovědnost za svou volbu.

„Z Ondřeje Koláře bych neměla radost ani jako žena. Od chlapa bych zkrátka čekala víc životní odvahy, když už na sebe vezme to břímě a odstraní sochu Koněva. Zatím to vypadá, že jeho nejodvážnějším životním počinem je pravidelná návštěva barber shopu. Existuje asi tisíc lepších variant, po nichž žena touží, než mít za muže slabocha. Ženy mi nejspíš rozumějí. Možná i muži,“ napsala na svém Facebooku.