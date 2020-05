Stonjeková uvedla, co by stačilo pro odchod „strejdy Fialy“ z vedení ODS. Zděsil ji v průzkumu ale výsledek Pirátů

Na úvod Stonjeková se vyslovila na adresu České pirátské strany a TOP 09, které obsadily druhou a patou příčku ve volebních preferencích.

„Druhý sloupec děs, pátý rovněž zbytečně moc, ale jinak v zásadě spokojenost,“ napsala.

„Kdyby ODS byla jen lehce přes 10 %, otvíralo by to solidní šanci na odchod strejdy Fialy do věčných politických lovišť a na návrat racionální politiky v této straně + na koalici s Babišem,“ poznamenala autorka.

Podle jejích slov by to byla nejoptimálnější vládní konstelace, která by po příštích volbách mohla vzniknout.

„A palec nahoru za to, že Kantar férově uvádí i statistickou chybu, protože to se zatím, kdo ví proč, moc nenosilo,“ uzavřela příspěvek komentátorka.

Sledující nenechali bez povšimnutí komentář Stonjekové.

„ODS by měl vzít do ruky ten, kdo má ‚koule‘ i když je to žena, třeba Jana Černochová. A ne takový nekňuba, co tam je nyní,“ zareagovala na poznámku komentátorky Drahomíra Matznerová.

Ohledně strany ODS a její vedení se vyslovili i další uživatelé Facebooku.

„Víru v obrodu ODS s Vámi nesdílím... jako KSČ bude léta žít jen z podpory nejvěrnějších, čemuž ta čísla i odpovídají... totiž ani s největší možnou tolerancí není možné zdravým rozumem akceptovat nejviditelnější členy strany jako je Novotný, Němcová, Fiala, Stanjura,“ stojí v komentáři uživatele se jménem Zina Plus Pets.

„Bez ohledu na volební průzkumy strejda stejně propadne. SPD má samozřejmě o 3-4 % více. To neuklidní, že,“ přišel s předpovědí Ivan Fencl.

Jak vyplývá s dalších komentářů, lidé byli nepříjemně překvapeni z výsledků Pirátů.

„Řekl bych, že ten druhý sloupec je hoooodně nadsazený...“ napsal Vladimír Kadidlo.

„Piráti na druhém místě? Studenti to jistí, jsou jim příkladem, bez práce, drogy a rozmarný život,“ vysvětlila výsledek průzkumu Johana Vízová Sosnová.

Vedle Pirátů sledující nesouhlasili ani s výsledkem TOP 09.

„Piráti, Top 09, STAN, ODS mají nepřiměřeně moc!“ uvedl Václav Zajiček.

„Druhý sloupec (Piráti – pozn. red.) je opravdu děs. Ale podle mě bohužel teď i třetí. U TOPky doufám v zaujatost médií a ráda bych ve sněmovně viděla Trikoloru, takže tam mě to mrzí,“ napsala Dagmar Mašková.

Některým nechyběl i satirický pohled na zakladatele TOP 09.

„Ta TOPka má nějak moc. Není to spíš číslo, kolik má Mirek v krvi?“ptá se David As.