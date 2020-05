Vondru zvedl ze židle lídr Zelených v EP. Chce povinné omezení konzumace masa a mléka

Europoslanec ODS Alexandr Vondra se zhrozil nové iniciativy lídra frakce Zelených v Evropském parlamentu Base Eickhouta. Ten chce, aby Evropská unie nařídila povinné omezení konzumace masa a mléčných produktů o 30 % k roku 2030. Podle Vondry nastal čas boje nejen za svobodu, ale za chudší lidi, kteří na to nejvíce doplatí.

Holandský lídr Zelených v Evropském parlamentu sepsal článek, ve kterém vyzval Evropskou komisi, aby přišla s reformou společné zemědělské politiky, jejíž součástí by bylo povinné snížení spotřeby masa a mléčných produktů o 30 %, a to do roku 2030.

Podle europoslance ODS Alexandra Vondry, jenž je ve frakci Aliance evropských konzervativců a reformistů, se jedná o projev zeleného komunismu, který je nutné zastavit.

„Lídr Zelených v EP Eickhout navrhne povinné omezení konzumace mléka a masa o 30 %. Zatím pokaždé získává většinu. Teď se to nesmí stát. Fakt zelený komunismus. A ten sociální aspekt. Pravice musí zabojovat nejen za svobodu, ale i za chudší lidi, kteří by na umělé zdražování masa doplatili nejvíc. To je nová velká výzva,“ napsal Vondra.

Zelená regulace jídelníčku

Evropská komise hodlá zveřejnit tzv. strategii Z farmy na vidličku a strategii biodiverzity, které mají být součástí reformy společné zemědělské politiky Evropské unie. Eickhout vyzývá komisi k větším ambicím.

„Ztráta přirozeného prostřední, obchodování s divokými zvířaty, odolnost vůči antibiotikům: covid-19 nám demonstruje ničivé síly, které proti sobě dokážeme poslat, pokud nebudeme řešit kořeny těchto problémů,“ míní lídr Zelených.

Poukázal na „bezprecedentní rychlost“ vymíraní živočišných druhů a klimatickou změnu. Podle něj společná zemědělská politika tento trend způsobuje svými dotacemi na hektar půdy bez stanovení nutných podmínek.

Ve strategiích Evropské komise chce vidět závazné limity pro používání pesticidů a antibiotik nebo například cíle pro organické farmaření. Eickhout chce, aby každá farma v EU musela přinejmenším na 10 % své půdy věnovat živým plotům, květinám, rybníkům a dalším objektům, které posilují biodiverzitu. Dále vyzývá ke snížení spotřeby masa a mléčných produktů.

„Potřebujeme politiku (…), která stimuluje přechod na jídelníček, jenž je více založen na rostlinné stravě,“ píše.

Podle něj EU potřebuje jasný cíl: k roku 2030 snížit spotřebu masa a mléčných produktů nejméně o 30 %

Již dříve v březnu Evropská komise představila takzvaný „klimatický zákon“, podle kterého by zemědělství mělo být do roku 2050 klimaticky neutrální. Slavnostního představení se zúčastnila i klimatická aktivistka Greta Thunbergová.

V únoru skupina nevládních organizací vyzvala europoslance, aby schválili uvalení daně na maso, aby došlo ke snížení spotřeby masa v EU. Podle nich tato iniciativa povede nejen ke snížení emisí skleníkových plynů, ale i k novým příjmům členských států EU, které by pak měly směřovat farmářům, aby se přeorientovaly z chovu zvířat na produkci rostlinné stravy.