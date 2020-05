Babiš se sešel se Zemanem na Hradě. Prezident přivítal novou pozici pro Prymulu

Dříve jsme již informovali o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) se nechce loučit s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou, který v březnu oznámil svou rezignaci. Po vypuknutí epidemie koronaviru ho premiér přesvědčil, aby ve funkci zůstal, teď mu ale dokonce nabídl funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Svůj návrh bude muset Babiš ještě probrat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem. Ale co se týče prezidenta, ten podle slov premiéra přivítal kandidaturu Prymuly na post vládního zmocněnce pro zdravotnictví.

V rámci schůzky na Hradě Babiš rovněž informoval prezidenta Miloše Zemana o úterní videokonferenci premiérů Visegrádské skupiny s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kde byly představeny hlavní body německo-francouzského plánu na zotavení evropského hospodářství po pandemii koronaviru. Ten předpokládá zřízení evropského záchranného programu o objemu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun).

Premiér Andrej Babiš oznámil svůj kritický postoj k tomuto návrhu. Tvrdí, že Česko relativně dobře zvládlo epidemii, ovšem tímto programem bude za to podle něj naopak potrestána, jelikož peníze z tohoto fondu by měly jít přednostně nejvíce postiženým zemím.

Premiér se kromě toho vyjádřil i o situaci na hranicích. Považuje za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června.

Změny na českých hranicích a minischengen

Režim na českých hranicích se začne od úterý 26. května uvolňovat. Znamená to, že od tohoto data budou kontroly na hranicích probíhat pouze namátkově. Platí však, že lidé přijíždějící do Česka budou muset mít u sebe povinně testy na covid-19,

které nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě by cestující museli do 14denní karantény.

„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček.

V Praze probíhá briefing ministra zahraničí Tomáše Petříčka ohledně otevření hranic s Rakouskem a Slovenskem.

Pokud jde o 8. červen, což je datum, o kterém se hojně diskutuje, měla by podle Hamáčka přísná opatření na hranicích skončit úplně.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček také dodal, že by dokonce mohl vzniknout jakýsi minischengen mezi Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. V praxi by to znamenalo, že by lidé mohli těmito státy cestovat bez povinného testu na covid-19.