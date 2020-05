Švédští Zelení chtějí prosadit gender ideologii mezi horníky. Tak jim to běžte vysvětlit, vzkazuje Vondra

Na oficiální webové stránce ODS Alexandr Vondra popsal epizodu ze čtvrtečního zasedání Evropského parlamentu v otázce připravovaného Fondu pro spravedlivou transformaci. Jeho cílem je poskytnout finanční kompenzaci pro regiony, kde kvůli snižování emisí skleníkových plynů dojde k zavírání úhelných dolů. K dispozici bude mít nejméně 7,5 miliardy eur.

Ve výboru pro životní prostředí (ENVI), kde se diskuze ve formátu videokonference odehrála, vystupoval Vondra jako zpravodaj a řídil debatu.

„Všechno běželo celkem normálně…“ popisuje diskuzi Vondra. „Ale pak najednou to přišlo… Vyjednavač za Evropské zelené, Švéd, v jehož vlasti uhlí netěží, žádá, aby v zákoně o zřízení Fondu, byl požadavek na gender mainstreaming, rovnost mužů a žen…“ uvádí.

„Ptám se: Myslíte to vážně?

On: Samozřejmě.

Já: Jak to pomůže horníkům?

On se zarazí, váhá a pak řekne: Mají snad manželky, ne?

Já: Jako že horník by zůstal doma a manželka se šla rekvalifikovat?

On: Proč ne.

Já: A budete připraven to přijet horníkům do Polska nebo Ostravy osobně vysvětlit?

Už neodpověděl… Polský úředník, který to poslouchal v náslechu, mi píše sms: Jo, jo, hned by mu jednu ruku vytetoval na tvář…“

„Takhle to tu chodí,“ konstatoval na závěr Vondra.

Gender mainstreaming usiluje o zrovnoprávnění mužů a žen. Amsterodamská smlouva z roku 1999 ho právně zavazuje pro všechny členské země EU. Podle tohoto přístupu by genderové otázky měly být základním kritériem při řešení politických, sociálních, hospodářských a organizačních problémů.

Vondra proti Zeleným iniciativám

Je to již podruhé v posledních několika dnech, co Vondra kritizuje iniciativy vycházející z frakce Zelených v Evropském parlamentu. Ve středu na svém Facebooku napsal o lídru jejich frakce Basovi Eickhoutovi, který chce do deseti let omezit konzumaci masa a mléčných výrobků v EU o 30 %.

Eickhout argumentuje tím, že kvůli nadměrné konzumaci masa a mléčných výrobků se evropské zemědělství stává neudržitelnou zátěží pro životní prostředí. Podle Vondry ale tato iniciativa, kterou označil za projev zeleného komunismu, nejvíce dopadne na chudší lidi, kteří si nebudou moci dovolit konzumovat drahé maso.