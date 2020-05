Zaznělo to poprvé. Pellegrini vyzval Fica, aby odešel ze Směru

„My tu dnes nahlas říkáme to, co si šeptají všichni kolem, včetně mnoha našich straníků či voličů, ale nikdo to veřejně nevysloví. Pokud chce předseda Fico pomoci Směru a sociální demokracii na Slovensku, dozrál čas na jeho odchod ze strany,“ vyzval Fica Pellegrini.

„Pan předseda zároveň řekl, že Směr potřebuje válečníky a sám přitom přiznal, že se mu bojovat nechce. Ani v diskusích, ani v parlamentu,“ reagoval Pellegrini na dopolední tiskovku Roberta Fica.

Směr-SD musí podle Pellegriniho vést silný lídr, který chce bojovat a kterému to lidé uvěří.

Připomněl, že tři místopředsedové Směru-SD nabídli den po volbách straně své funkce.

„Ze strany předsedy však přišla jediná reakce, a to, že se nikam nechystá. Už měsíce nejednalo předsednictvo strany a neumíme ani svolat sněm. Svým odchodem může dát předseda Směru-SD naději na lepší budoucnost,“ uvedl expremiér.

Na dnešní tiskové konferenci, kterou adresoval odborářům a jednotě důchodců, se Robert Fico nevyhnul otázkám kolem situace ve straně i komentování Petera Pellegriniho, který otevřeně hovoří o tom, že chce přebrat žezlo po zakladateli Směru.

Pellegrini přirovnal Fica k Vladimíru Mečiarovi. Ten totiž podle něj stranu Hnutí za demokratické Slovensko založil a ten ji i pohřbil.

Všichni jsou pro změny

Fico připomněl 20letý příběh strany Směr-SD a vzkázal i svým spolustraníkům, že „nebýt jeho a jeho osoby, tak by nikdy neměli takovou závratnou politickou kariéru, včetně Petera Pellegriniho“.

Rovněž podotkl, že chtějí být silnou levicovou stranou a taková strana potřebuje „bojovníky“, a ne „sluníčkáře a liberály.“ Zda tímto myslel konkrétně Petera Pellegriniho, tak to znovu odmítl komentovat.

Fico tvrdil, že vystupuje za změny ve straně, protože není mediální bublinou.

„Budovala se 21 let. Mně velmi záleží na tom, aby přišla opatření, která ze Směru-SD udělají silnější politickou stranu,“ přiblížil Fico.

Dodal, že sám je připraven změnit vzorec svého chování jako politika.

Dále uvedl, že nemá chuť chodit do televizí a v neděli se s někým hádat. Svou roli vidí ve straně, neboť má třicetileté zkušenosti a ty chce využít. Kdyby podle něj nedošlo ke zneužití vraždy novináře a jeho přítelkyně, tak by byl premiérem dvanáct let.

Politik odmítl, že by skončil jako bývalý předseda Lidové strany - Hnutí za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar nebo jako předseda Slovenské demokratické a křesťanské unie Mikuláš Dzurinda.

„Mě s Mečiarem, ani s Dzurindou neporovnávejte,“ poznamenal Fico s tím, že není politik, který si stranu založí a i zničí.

Poznamenal také, že měl nevídanou politickou kariéru a takovou mají podle něj i Peter Pellegrini nebo Richard Raši.

Zároveň jim nepřímo vzkázal, že by v takové situaci neměli protlačovat své osobní ambice.

Podotýká se, že Fico nechtěl říci, zda by funkci čestného předsedy strany přijal. Spekulovat nechtěl ani o svém zdravotním stavu, zda by měl podstoupit další operaci, jako tomu bylo naposledy v roce 2016. Přiznal jen, že v rodině mají problémy s krevním tlakem, což ho pronásleduje 15 let. Naopak poukázal na to, že je v dobré kondici.

„Dnes ráno jsem vesloval 18 kilometrů,“ uvedl.

Fico neměl na tiskové konferenci v centrále strany nasazenou roušku a neviděl v tom problém. Politik poukázal na to, že je od novinářů vzdálen dva metry.

„Tak mě nahlaste na policii a dejte mi pouta,“ pronesl.

První signál přišel z Banské Bystrice

Poslanci Směru v Banskobystrickém kraji se rozhodli veřejně kritizovat poměry ve straně a volali po výměně na těch nejvyšších místech. Podle jejich názoru Směr potřebuje nový vítr a nelíbí se jim kauzy z nedávné minulosti spojované se stranou.

„Na druhou stranu se také zbavit zátěže spojené s kauzami jednotlivců,“ vyjádřila se předsedkyně poslaneckého klubu Směru BBSK Božena Kováčová.

Pokud by nedošlo ke změnám a nebude vyměněn předseda strany, svou další budoucnost už ve Směru nevidí.

„Pokud nebude vyměněn předseda strany Směr a Pellegrini odejde a založí novou stranu, tak my jdeme s ním,“ prozradila Kováčová.

Netrvalo dlouho a ozval se předseda strany Robert Fico, který jim adresoval otevřený dopis.

„Vzhledem k mé pracovní neschopnosti se nemohu zúčastnit jednání NR SR a reagovat na poslední události. Je mi líto, že se stává tradicí využívat mou nepřítomnost a oslabovat postavení Směru-SD ve jménu osobních politických ambicí,“ napsal Fico.