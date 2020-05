„Já nebudu vycházet z článku v médiích.“ Petříček vysvětlil, jak se chystá narovnat vztahy s Ruskem

Během dnešního rozhovoru pořádaného pro Interview ČT24 český ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček hovořil o nynější situaci v mezinárodních vztazích, včetně současného napětí mezi Českou republikou a Ruskou federací. Podle jeho slov proběhlo v poslední době několik pracovních jednání, ujistil také, že česká strana má stále zájem o to, aby byly zahájeny oficiální konzultace, a to na úrovni resortů zahraničních věcí obou států. Vyjádřil své přesvědčení, že takové konzultace by měly zahrnovat zároveň několik témat, což by pomohlo najít styčné body pro další spolupráci mezi Moskvou a Prahou.

„Já jsem ruskou stranu vyzval, abychom zahájili konzultace telefonátem na úrovni ministrů zahraničních věcí,” informoval Tomáš Petříček. Následně český ministr dodal, že ruská strana na tento požadávek zatím nezareagovala. Z ruské strany zatím nepřišla kladná odpověď…„Zatím si vyjasňujeme, na jaké úrovni, z jakým obsahem by taková jednání měla být,“ řekl Petříček.

Hackerské útoky na české nemocnice

Koncem dubna byla řada českých nemocnic vystavena kybernetickým útokům. Terčem hackerů se stala zdravotnická zařízení v Olomouci, Ostravě, Karlovarském a Pardubickém kraji. Útoky byly rovněž provedeny i na ministerstvo zdravotnictví a Letiště Václava Havla. V českých médiích se následně objevily domněnky, že dotyčné útoky mohly být organizovány Ruskem. Velvyslanectví Ruské federace v ČR označilo tyto zprávy za dezinformace, které se šíří za účelem vytváření negativního obrazu Moskvy u českých občanů. Zástupci ruské diplomacie rovněž zdůraznili, že se v podstatě jedná o neověřené a ničím nepodložené informace.

„Já nebudu vycházet z článku v médiích pro diplomatická jednání,“ vymezil svůj postoj Tomáš Petříček.

Rusko je připraveno jednat

Tématu dubnových kybernetických útoků se ve svém rozhovoru věnoval i český ministr zahraničí Petříček. Uvedl, že v současné době nejsou k dispozici žádné důkazy účasti Ruska v těchto akcích a že vyšetření těchto útoků stále probíhá. Podle něj se toto téma může stát předmětem jakýchkoliv jednání mezi dvěma státy pouze v případě, že se objeví jisté důkazy viny Moskvy. Jinak, podle slov Petříčka, publikace v českých médiích nejsou podkladem pro jakákoliv tvrzení.

Před dvěma týdny oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Marija Zacharovová informovala o tom, že česká strana nereagovala na nótu ruského velvyslanectví v Praze.

„Naše velvyslanectví v Praze v těchto dnech zaslalo nótu týkající se této otázky českému ministerstvu zahraničí. Velvyslanec RF má podle pokynů provést konzultace s vedením Ministerstva zahraničních věcí České republiky na základě článku 5 Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi našimi zeměmi z roku 1993. Ale odpověď od české strany zatím nepřišla,“ řekla Zacharovová.