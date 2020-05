Profesor, který předpověděl Trumpovo vítězství ve volbách, předpovídá jeho nové zvolení

Helmut Norpoth, profesor politologie Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku, který předpověděl vítězství nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa ve volbách roku 2016, se domnívá, že Trump bude s velkou pravděpodobností znovu zvolen do této funkce.

Norpoth vypracoval model prognózování voleb, který od roku 1992 selhal jen jednou – v roce 2000, kdy předpovídal vítězství demokratů. Tehdy se stal prezidentem USA republikán George Bush, který získal hlasy váhavého státu Florida. Podle tohoto modelu zvítězí kandidát, který vystoupí nejúspěšněji v primárních volbách. V roce 2016 Norpoth prohlásil, že podle jeho modelu prognózování výsledků voleb zvítězí kandidát za Republikánskou stranu Donald Trump.

„Klíčem (k vítězství) v listopadových volbách jsou primárky… Donald Trump ve své straně v nich zvítězil velmi snadno,“ prohlásil Norpoth v interview pro televizní stanici Fox News.

Podle Norpothova modelu činí pravděpodobnost vítězství nynějšího prezidenta USA v nadcházejících volbách 91 %, očekává se, že získá 362 hlasů voličů. Přitom pravděpodobný kandidát na prezidenta za demokraty Joe Biden získá podle této prognózy 176 hlasů.

Údajná dohoda mezi Ruskem a Trumpem

Demokraté v Kongresu dlouho vyšetřovali Trumpovy údajné vazby na Rusko, ničeho však nedosáhli. Zvláštní prokurátor Robert Mueller vyšetřoval dva roky obvinění z „ruského zásahu“ do voleb. V dubnu prohlásil William Barr, americký generální prokurátor, že během voleb v roce 2016 nedošlo k žádné dohodě mezi americkým prezidentem či jinými Američany s ruskou vládou.

Dvouleté vyšetřování

„Hlavním účelem vyšetřování zvláštního prokurátora bylo zjistit, zda Trumpova kampaň nebo někdo, kdo s ní byl spojen, domlouval nebo koordinoval s Ruskem, aby zasáhl do voleb v roce 2016. Zvláštní státní zástupce uvedl, že vyšetřování neprokázalo, že by došlo k domluvě nebo koordinaci s ruským státem v jeho úsilí zasáhnout do voleb,“ řekl tehdy na tiskové konferenci.

Vyšetřování týkající se amerických voleb ve spojitosti s Ruskem trvalo přes dva roky. Dříve vznesl prokurátor četná obvinění proti bývalým zaměstnancům Trumpa, a to za poskytování falešného svědectví a za jiná porušení. Za finanční přestupky a práci lobbisty bez registrace byl odsouzen bývalý šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort.

Rusko opakovaně odmítlo obvinění z pokusů ovlivnit volby v různých zemích a označilo je za neodůvodněná a neopodstatněná. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že případ „ruského zasahování“ do amerických voleb je vnitřním sporem Spojených států. Také vyjádřil naději, že bude vyšetřování přerušeno a dojde k rozvoji vztahů mezi zeměmi.

Americké volby

Volby prezidenta USA a také poslanců obou sněmoven Kongresu se mají konat 3. listopadu. Republikáni musí postavit Trumpa na druhé funkční období, u demokratů zvítězil v primárních volbách Joe Biden. Sjezdy obou stran, na nichž budou kandidáti postaveni, jsou naplánovány na srpen.