Kalousek promluvil o příštích volbách a o TOP 09. Koho by si uměl představit na postu premiéra?

Zpravodajské televizi CNN Prima News poskytl rozhovor předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prozradil v něm, koho by si dokázal představit v čele vlády. Hluboké zklamání naopak vyjádřil z Jiřího Pospíšila. Co dalšího v rozhovoru padlo?

Kalousek uvedl, proč si z něj tým premiéra Andreje Babiše udělal svého hlavního nepřítele. Podle jeho slov potřebuje každý autoritativní režim vůdce, který každého ochrání a zařídí vše tak, aby se měl na světě krásně.

„A pak potřebuje toho arciďábla, který za všechno může. To Babišova PR mašina dobře věděla. Vyrobila vůdce, a proti němu tady stál ten ďábel Kalousek. I významné části voličů se podařilo tenhle pocit vsugerovat,“ uvedl Kalousek.

Svoboda slova

Konstatoval, že si je sám vědom faktu, že jej značná část společnosti vnímá nepříliš pozitivně a kriticky. Babiš měl podle něj však investovat velké prostředky na to, aby ho očernil ještě více. Dodal, že to měl premiér vsugerovat i velké části členů jeho strany. Nyní ovšem již vystřízlivěli, vysvětluje Kalousek.

„Ale v určité době i v mé straně panovala představa, že kdyby nebyl Kalousek, tak máme zpátky 15 procent, nemocní by se uzdravili a ptáci by začali zpívat. Píáristi to všem vtloukali do hlavy zleva zprava,“ míní.

Kalousek zmínil také prostředky, které Babiš má. Uvedl, že pokud by je jeho strana měla také, byla by o to více vidět v médiích. Podle jeho slov tu již není taková velká svoboda slova, než Babiš vstoupil do politiky. Zmínil totiž fakt, že Babiš koupil vydavatelství Mafra, tudíž i MF Dnes a Lidové noviny.

Uvedl, že spolu musí demokratické strany spolupracovat, aby uspěly. Do sněmovních voleb v roce 2021 tak dle jeho mínění musí postavit jednu či dvě kandidátní listiny. V opačném případě, pokud zůstane opozice roztříštěná jako nyní, jasně prohraje, dodal. Připomněl, že již v roce 2016 nabízel svůj odchod a vyzýval strany ke spolupráci a uvedl, že i v příštích sněmovních volbách zazní stejná věta, pokud by měl někdo problém.

Nová premiérka

Spokojenost vyjádřil s nynější předsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou a s tím, jak stranu vede. Naopak Jiří Pospíšil, europoslanec a předseda strany po Kalouskovi, jej velmi zklamal, dodal. Uvedl, že dokonce uvažoval i o opětovném kandidování na předsedu, jelikož nechtěl, aby na postu byl zase Pospíšil. Nyní však důvod nemá, jelikož k Adamové nemá výtky.

„Nevidím k tomu v tuhle chvíli žádný důvod. Chvíli jsem o tom přemýšlel za minulého předsedy, protože ta situace ve mně chvílemi vyvolávala zoufalství. Se současným vedením strany jsem spokojen,“ uvedl s tím, že by si ji i uměl představit na postu premiérky země.