„A já se hrdě hlásím k tomu, že jsem mezi těmito 80 procenty lidí.“ Vondráček promluvil o svém vztahu k Rusku

Vondráček na začátku konstatoval, že od doby, co se vlády ujalo ANO, je Česko lepší. Podle jeho slov si nyní již nikdo nepamatuje, že ANO přišlo jako protestní hnutí a protest byl úspěšný. Vzpomíná i na předchozí dobu, kdy se ve vládě střídaly mnoho let dvě strany, a to ODS a ČSSD.

„Změnili jsme politickou mapu a já myslím, že jsme navždy vložili do celého systému klín. Po nás můžou přicházet další hnutí. Situace je zcela jiná, než byla do roku 2013,“ uvedl a dodal, že země se nachází již sedmým rokem ve stabilním růstu.

Přijetí prohry

Vondráček připustil, že růst existuje především kvůli práci lidí v naší zemi. Jak ale dodává, je nutné, aby vláda poskytovala nějaké stabilní prostředky a reagovala tak na potřeby lidí. A to se dle jeho slov povedlo právě vládě s ANO, kdy na potřeby lidí reaguje a takové prostředí poskytla.

Vyjádřil se také k tématu demokracie. Uvedl, že ta v naší zemi funguje na sto procent a vzkvétá tady. „Máme být na co pyšní. Je potřeba se přes každodenní půtky podívat za hranice do světa. Máme tady ale takový jev, kdy spousta lidí mluví o demokracii a říkají o sobě, že jsou demokraté, ale když se něco demokraticky rozhodne, tak se jim to nelíbí. A hned mluví o ohrožení demokracie. Největší umění demokrata je umění přijmout prohru,“ konstatoval.

Vysvětlil, že má svůj vnitřní morální kompas, který podle něj funguje dobře. Kdyby měl nějaké pochybnosti, může kdykoliv skončit, dodal.

V rozhovoru přišlo na řadu také téma dopisu vůči zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Podle Vondráčkových slov se celá kauza v podstatě oddělila od reality. Následně vysvětlil, že tomu tak bylo například u daného novoročního oběda na Pražském hradě, který proběhl „ve velmi přátelské atmosféře“.

Předseda Poslanecké sněmovny však dodal, že je velmi zdrženlivý k jakýmkoliv komentářům a vyjadřuje se k tomu velmi nerad, jelikož paní Kuberová přišla o manžela a dcera o otce.

Česká realita

Vondráček také připomněl, aby se věci nazývaly pravými jmény. Vysvětlil, že nešlo o dopis, ale podklad. „Já jsem dva týdny od tohoto oběda mluvil s čínským velvyslancem v naší zemi, řekl jsem mu, že v tomto podkladu jsou nevhodné formulace a on takto nemůže postupovat. Doporučil jsem mu, aby si čínská strana dávala pozor a víc vnímala českou realitu,“ řekl.

„Pro mě je nejpodstatnější, aby se věci nevzkazovaly přes média. Upřednostňuji diplomacii. Nedávno tady byla zvířená atmosféra kvůli tomu, že Čína protestovala proti tomu, že u přebírání tchajwanských roušek byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ale zástupce Tchaj-wanu byl také u nás ve sněmovně, roušky předával přímo mně osobně. A žádný protest nebyl. Je zřejmé, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž.“

Dodal, že také samotný Kubera s čínským velvyslancem hovořil. Podle jeho slov to řešil diplomaticky, řekl mu svůj názor a psaní založil. Na otázku, zda je dobře, že se nedávno ohradil celý Senát, Vondráček odpověděl, že měl Kuberu rád a nechce to více komentovat . Podle něj se z toho stala politika.

„Dávat najevo emoce ještě neznamená vítězství,“ odpověděl na otázku, zda by nebylo lepší ozvat se veřejně a hlasitě proti chování Číny či Ruska. Sdělil, že se umí velmi dobře vytočit, ale nikdo to na něm nepozná. Dále popisuje svůj způsob komunikace, který preferuje.

„Někdo mluví do médií, já například letím do Pekingu a v tamním parlamentu mluvím o tom, jak jsou pro naši zemi důležitá lidská práva. A oni vědí, že jsou pro nás skutečně důležité téma. Díky korektním vztahům jsem v jejich parlamentu byl, mluvil jsem tam a napřímo jim to řekl.“

Co je umění?

Za umění považuje Vondráček chování kancléřky Angely Merkelové. Uvedl totiž, že se měla vymezit proti některým hrozbám Ruska. Kromě toho ale dodala, že stojí o praktický a dobrý vztah s Ruskem a pojede tam. „To je umění,“ dodal.

Uvedl, že když byl v Moskvě, říkal tam, že nás jako zemi musí respektovat. Podle jeho slov je základem naší politiky členství v NATO a evropské směřování. Vyjádřil se také k odstranění sochy maršála Koněva. „Mně se hodně nelíbilo to, jakým způsobem k odstranění došlo. Potom to vede k polarizaci společnosti. Buď jste podporovatel Ruska, nebo rusobijec. A nic mezi tím není. Ale já vám říkám: mezitím je 80 procent lidí v naší zemi. A já se hrdě hlásím k tomu, že jsem mezi těmito 80 procenty lidí,“ sdělil.

V neposlední řadě se vyjádřil i k volbě šesti nových členů Rady ČT. Podle jeho mínění zůstává její složení i po této volbě pestré. Dodal, že jde o to, aby v Radě ČT byli takoví lidé, kteří České televizi rozumí a budou ji nějak kontrolovat.

„My jednáme v souladu se zákonem o ČT, podle kterého má rada reprezentovat všechny názorové proudy. I my jako hnutí ANO jsme názorový proud. A dokonce většinový. Ani jeden ze šesti kandidátů nebyl vysloveně náš kandidát. Prostě jsme jim jen dali přednost před ostatními,“ nechal se slyšet Vondráček.