Schillerová označila práci Kalouska za smutné čtení. „Je třeba se poučit,“ myslí si

Rozhovor začínal financemi, a to konkrétně státní pomoci ekonomice. Podle slov ministryně se situace stále vyvíjí. „Nejde jen o peníze, které jsme přímo poslali, ale je zapotřebí připočítat i různé odklady daní a odvodů či jejich prominutí, protože to všechno mohou firmy poté dát do své likvidity. Stále to budeme zpřesňovat, ale ta částka se skutečně pohybuje kolem 1,1 bilionu korun,“ uvedla.

Několik možností

Dodala, že velkou část z toho tvoří záruční schémata, která ale multiplikují velikost a míru peněz, které poté banky poskytnou do provozních úvěrů. Podle jejích slov se jedná o více než 20 procent HDP.

Ministryně poté odpovídala i na otázku týkající se stavu schodku v letošním rozpočtu, který je stanoven na 300 miliard. Schillerová vysvětluje, že existovaly dvě možnosti.

„První se realizovala před deseti lety, a bylo to drastické šetření, dramatické snižování platů a celé to vedlo k tomu, že se stát proškrtal do mělčí recese v roce 2012. Žádným škrtáním nedosáhnete ekonomické prosperity. Když lidem vezmete peníze, důchodcům důchody, čeho dosáhnete? Peníze nejdou do spotřeby, ta se zaškrtí a nebude žádný ekonomický růst. Když zaškrtíte investice, nedáte nic do budování infrastruktury, digitalizace a dalších odvětví, nikam se neposuneme,“ uvedla.

V této souvislosti dodala, že jsou nutné investice do dalšího tisíciletí. Zmínila například pracování v online systému, změnu školství, propojení se a využívání více elektronizací. Podle jejích slov si může Česko dovolit takový „luxus“, že jsme vyšli ze „skvělé“ makroekonomické situace a výborným ratingem, také s nízkým zadlužením a dalšími věcmi.

Smutné čtení

V rozhovoru padlo téma také na bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Schillerová uvedla, že si nechala zpracovat srovnání.

„Je třeba se poučit. Nejde o to někoho dehonestovat, to už nikomu nepomůže. Nechala jsem vyhledat v archivech opatření z té doby, zda by mě třeba něco neinspirovalo,“ konstatovala s tím, že ona sama ale inspiraci nenašla.

Ministryně financí uvedla, že se jedná o smutné čtení z pohledu srovnání čísel, tedy kolik se dalo do ekonomiky tehdy a nyní. Dodala však, že chápe rozdíl v tom, že tehdy byla jiná krize. „Nebyla tak plošná, nezavíraly se provozovny, ale byla tady. Vždycky potřebujete podpořit ekonomiku. (…) Věřím, že se z toho rychle dostaneme. Využíváme a využijeme všechny dostupné instrumenty i na evropské úrovni. Zásadní je dát maximum do investic – a teď jsme samozřejmě podpořili i spotřebu. Za třetí je důležité udržet zaměstnanost,“ uvedla.

Práce s opozicí

Co se týče případné druhé vlny nákazy na podzim, Schillerová řekla, že jako ministryně financí by nedoporučila opětovné zastavení ekonomiky. Proto, jak dodala, se pracuje na chytré karanténě a dalších projektech. „Ekonomiku na podzim už určitě nemůžeme vypnout,“ dodala.

Zmíněná byla i jistá kritika opozice na začátku koronakrize. Nelíbilo se jim, že vláda zrušila lety z Číny a z Itálie. Podle tehdejších slov Petra Fialy by bez ODS lidé neměli žádnou pomoc, jelikož vláda kopíruje návrhy ODS. K tomu ministryně uvedla, že bude zdvořilá.

„Tyto debaty považuji za hrozně hloupé a na půdě parlamentu jsem to několikrát řekla. Když jsem chystala kompenzační bonus, svolala jsem po úvodní kritice k jednomu stolu všechny zástupce svazů a komor. Během přípravy pomoci s.r.o. nebo zákona o ČNB jsem svolala i všechny parlamentní strany. Samozřejmě jsem nedosáhla toho, aby s tím všichni souhlasili, ale povedlo se o tom s nimi debatovat,“ řekla a dodala, že pokud by měli více času, pak by s nimi i více komunikovala.

„Důležitý je výsledek. To, že jsme připravili a zrealizovali pomoc. Vždycky jsme chtěli pomáhat. Diskuse probíhala o formě především,“ konstatovala.

Uvedla, že sama za sebe může říci, že žádné zásadní stížnosti na práci s opozicí nemá. Podle jejích slov zde byly věcné a politické debaty a názorové rozdíly taktéž. „V dalších věcech šlo spíše o přetahovanou, kdo s čím přišel první a kdo dá víc, a na tohle já nikdy naskakovat nebudu,“ dodala.