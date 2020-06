„Asi takhle psal Brežněv Dubčekovi.“ Poslancům přišel otevřený dopis ohledně Rady ČT. Klaus ml. jej zveřejnil

Klaus mladší zveřejnil kopii onoho dopisu na profilu na sociální síti. „Píší nám z EU ohledně volby do rady státní (české) televize. A snad bez komentáře by to stačilo: Asi takhle psal Brežněv Dubčekovi. A ta drzost – ‚kdybyste zvolili toho pána od Bakaly – to by bylo v pořádku Vaše volení, takhle ne!!‘,“ napsal v příspěvku předseda Trikolóry.

Pokračoval s tím, že by bylo možná nejlepší prodat celou ČT Evropské unii, která by ji pak financovala, tudíž by lidé nemuseli platit televizní daň a „tihle pánové by pak seděli v té radě“.

„Program by byl asi v jádru dost stejnej – jen by se to jmenovalo Evropská televize,“ zakončil své vyjádření.

Co se týče samotného dopisu, ten byl poslán ze strany čtyř mužů, a to Lutze Kinkela, generálního ředitele Evropského centra pro svobodu tisku a médií, Mogense Blichera Bjerregarda, předsedy Evropské federace novinářů, Scotta Griffena, zástupce ředitele Mezinárodního tiskového institutu a Adama Černého, předsedy Syndikátu novinářů České republiky.

„Toto rozhodnutí bylo zásadní pro svobodu a nezávislost veřejnoprávní televize v České republice. Výsledek voleb zbývajících kandidátů dne 28. května je však z našeho pohledu velkým důvodem k obavám,“ píší dále.

Nezávislost veřejnoprávní televize

Otevřený dopis je adresován všem poslancům Parlamentu České republiky. V samotném začátku čtveřice uvádí, že před plánovanými březnovými volbami do Rady České televize je vyzývali, aby volili nezávisle na jakémkoli politickém zásahu či údajných pokusech o ovlivnění.

Kromě toho uvádí, že jsou znepokojeni tím, že složení dané rady podle nich nelze považovat za nestranné a vyvážené napříč politickými skupinami. „Zvolení kandidáti odrážejí jednostrannou politickou nerovnováhu a to otevírá riziko přímého politického vlivu,“ pokračují.

V dopise je zmíněn uniklý e-mail předsedy Volebního výboru Poslanecké sněmovny, kde byly uvedeny rady poslancům, aby volili kandidáty na základě politických preferencí a postoji k vládní straně ANO.

V neposlední řadě je v něm uvedeno, že výsledek volby považují za znepokojivý, a to vzhledem k „udržení mezinárodních standardů nezávislosti veřejnoprávní televize“. Dodávají, že veřejnoprávní vysílání má sloužit veřejnému zájmu.

V této souvislosti připomeňme, že Poslanecká sněmovna zvolila na konci května v tajné volbě do Rady České televize ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého.