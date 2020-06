Klaus mladší chce řešit falešný plakat Trikolóry: Nejsem příznivcem Kalouska, ale tahle grafika…

Český poslanec Václav Klaus mladší není zdaleka spokojený s tou bezplatnou agitací, kterou mu zajišťují jeho anonymní „stoupenci“. Na své stránce na Twitteru oznámil, že v současné době se musí potýkat s negativní kampaní vedené proti jeho politickému hnutí na sociálních sítí. Součástí zmíněných útoků se stal i falešný plakát, jenž obsahuje vyobrazení Václava Klause mladšího a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, kde je možné zaznamenat ponižující popisky na adresu bývalého českého ministra financí.

„Čelíme neustále podvodům na soc. sítích. Použití našeho loga a všeho – doplněné o nesmyslné texty. ‚Že chceme platit eurem´, různé vulgarity. Fakt nejsem příznivcem politiky pana Kalouska – ale tahle grafika je pochopitelně podvod a svinstvo. Budeme to (je toho víc) řešit,” informoval na svém twitterovém účtu Václav Klaus mladší.

Výrok předsedy Trikolóry nenechal bez povšimnutí ani ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ve svém komentáři tiskový mluvčí prezidenta Zemana podotkl, že v případě, kdyby šlo o podobnou negativní agitační kampaň namířenou proti jiným opozičním stranám, česká média a neziskové organizace by na to okamžitě reagovaly.

„Jisté je, že pokud by to bylo obráceně, mediální mainstream by křičel, ČST Praha to řešila v OVM, 168 000 hodin, Reportérech, politické neziskovky hovořily o ruských a čínských narativech a dezinformacích a TOP 09 o útoku na demokracii,“ uvedl Ovčáček.

Dezinformace ze strany českých médií

V květnu Jiří Ovčáček informoval o tom, že internetový zpravodajský web Seznam Zprávy zveřejnil nepravdivou informaci týkající se údajné návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana Ruského střediska vědy a kultury v Praze v roce 2018. Na svém facebookovém účtu tiskový mluvčí prezidenta Zemana vyvrátil tuto informaci a zdůraznil, že Miloš Zeman se 9. května 2018 účastnil recepce u příležitosti státního svátku Ruské federace – 73. výročí Dne vítězství, která se ve skutečnosti konala v rezidenci velvyslance Ruské federace v České republice, nikoliv v Ruském středisku vědy a kultury. Podle Ovčáčka šíření takových dezinformačních zpráv bylo odůvodněno snahou uměle propojit prezidenta Zemana s událostmi spojenými s ricinovým skandálem.