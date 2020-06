Zahradil tvrdě promluvil o protestech v USA. Tato jeho slova kavárnu zase nenadechnou

Již přes týden zuří ve Spojených státech protesty kvůli smrti Afroameričana George Floyda. Podle europoslance ODS Jana Zahradila média ale dávají prostor pouze jedné straně, která bojuje proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. To ale neodráží americkou realitu.

Jak vypadá situace ve Spojených státech poté, co kvůli brutálnímu zásahu policistů zemřel při zatýkání Afroameričan George Floyd, můžeme soudit pouze z médií. Jenže podle Zahradila zpravodajství a analytické pokrytí nepokojů v USA zcela selhaly, neboť média dávají prostor pouze jedné straně, která výrazně vystupuje proti Trumpovi.

„Slyšíme kontinuálně pouze jednu hlasitou stranu – tu antitrumpovskou, reprezentovanou hlavním mediálním proudem, nevládními organizacemi, lidskoprávními aktivisty, akademickými experty z univerzit, hollywoodskými celebritami, liberálními politiky z velkých měst,“ poznamenal Zahradil na Facebooku.

„To je ale jen jedna půlka Ameriky. Ta druhá, zdánlivě mlčící, promluví na podzim ve volbách. Pak se zas mohou všichni divit,“ míní Zahradil.

Podle něj toto zpravodajství neodráží realitu, neboť ignoruje druhou polovinu Spojených států. Právě oni ale přijdou v listopadu k prezidentským volbám a budou volit opět „jinak“, než si to mnozí představují.

Minulé prezidentské volby v roce 2016 dopadly pro mnohé překvapivě, když na nich zvítězil Donald Trump, ačkoli průzkumy favorizovaly jeho sokyni Hillary Clintonovou. I tentokrát poslední průzkumy zveřejněné v proběhu nepokojů v USA dávají více šancí vítězství demokratickému kandidátu Joe Bidenovi.

Pohřeb na pozadí rabování

V těchto dnech se ve Spojených státech koná rozloučení se zavražděným Floydem. Děje se to tak na pozadí deset dní pokračujících protestů, které se rozšířily takřka po celé zemi. Pokojné demonstrace ale mnohdy přerostly do násilností a rabování v amerických velkoměstech. Nepořádky zasáhly i New York a Washington.

Ve čtvrtek ve městě Minneapolis, kde k osudovému zásahu policistů došlo , se tradiční minuta ticha protáhla na osm minut a 46 sekund. Přesně tak dlouho mu totiž policista Derek Chauvin při zatýkání klečel na krku.

Jeho památku uctili i politici a hollywoodské hvězdy. Zúčastnil se i syn pastora a bojovníka proti rasové diskriminaci Martin Luther King mladší.

„Zemřel kvůli tomu, že v Americe nefunguje spravedlnost. Zemřel, protože tato země se nikdy nenaučila, že jestliže spácháš zločin, nezáleží na tom, jestli na sobě máš modré džíny nebo modrou uniformu, za svůj čin musíš zaplatit. Toto není běžný pohřeb za běžných okolností,“ prohlásil při mši aktivista a reverend Al Sharpton.

Samotný pohřeb se bude konat v Houstonu příští úterý, kde Floyd vyrůstal a dlouho žil.

Sám Floyd byl v minulosti několikrát zatčen kvůli krádeži a uchovávání drog. V roce 2009 byl odsouzen na pět let vězení kvůli ozbrojené loupeži, které se dopustil o dva roky dříve. Po svém propuštění se přestěhoval do Minnesoty, kde se živil jako řidič dodávky a ochranka restaurace. O svou práci letos přišel kvůli pandemii koronaviru.

Dne 25. května se ho policisté pokoušeli zatknout kvůli podezření z padělaní dvacetidolarové bankovky. Po brutálním zákroku zemřel.