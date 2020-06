Bývalý Klausův poradce o vyhoštění ruských diplomatů: Totálně neschopná BIS si snaží zachránit zbytky renomé

„Story, že totálně neschopná BIS si snaží zachránit zbytky renomé tím, že hodí vlastní totálně zvrtanou akci na Rusy, je mnohem uvěřitelnější, než pohádka o tom, jak jeden ruský diplomat ve snaze odrovnat soka se pokusil úspěšně nabulíkovat BIS, že ten jeho sok chystá ricinový atentát ...“ napsal Hasenkopf na Facebooku.

Jelikož důkazy dotyčné verze nejsou přístupné veřejnosti, může tahle představa o vyrovnání účtu být podle Hasenkopfa uznaná za pravděpodobnou „snad jen v deliriu“. Zároveň ale Hasenkopf podotýká, že i v případě její pravdivosti není možné zbavit odpovědnosti ani novináře, ani samotnou bezpečnostní informační službu, kteří v důsledku své neprofesionality dopustili unik a zveřejnění příběhu, jenž nebyl důkladně ověřen.

„Sorry jako, ale debila si dělejte z někoho jiného ...,“ uzavřel celou věc Hasenkopf.

Vyhoštění ruských diplomatů

„... tomu by se dalo věřit snad jen v deliriu a nesměli by se kolem toho motat profláklí rusofobové Petra Procházková a Ondřej Kundra, nesmělo by tam dojít k evidentně řízenému úniku informací do médií, a onen diplomat, na kterého se jiný diplomat měl pokusit hodit plánování atentátu, byl nesměl být mezi vyhoštěným i, protože pokud by ta historka měla být pravdivá, musel by se mu věčný generál in spe Koudelka osobně omluvit,“ zdůraznil Hasenkopf.

Česká vláda v pátek 5. června kvůli ricinové kauze přistoupila k ráznému a ostrému kroku, jímž je vyhoštění dvou ruských diplomatů.

„Z informací a důkazů, které jsem obdržel od BIS, vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně BIS smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům,” vyjádřil se k věci premiér Andrej Babiš a poděkoval BIS.

Dodal také, že v této souvislosti byli dva lidé prohlášeni za nežádoucí na českém území. Michail Brjuchanov, zástupce vedoucího federální agentury, Sputniku prozradil, že vyhoštěnými diplomaty jsou Andrej Viktorovič Končakov, dočasně pověřený výkonem funkce ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze, a zaměstnanec zastupitelské kanceláře Igor Rybakov.

Premiér k věci uvedl, že celá kauza poškodila česko-ruské vztahy a způsobila bezdůvodné vytížení českých bezpečnostních složek. Česko tak dle Babiše nemůže tolerovat podobné akce na svém území.

„Máme zájem na dobrých vztazích se všemi zeměmi, ale jsme svrchovaný stát a takovéto akce na našem území nejsou přijatelné,” uvedl Babiš.

„Ministerstvo zahraničí mělo snahu vyřešit tuto nepříjemnou situaci diskrétně a diplomatickou cestou. To nakonec nebylo možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, než vyhoštění diplomatických zástupců,” doplnil Babišova slova šéf české diplomacie.

K věci se vyslovil i Petříček, který uvedl, že se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně. Zdůraznil však, že jí ale ruský přístup nedal jinou možnost, než přistoupit k prohlášení dvou diplomatů ze persona non grata.

Česká vláda se tak podle ministra rozhodla i s vědomím, že z ruské strany bude nejspíše následovat reciproční krok. V diplomacii je totiž obvyklé, že na vypovězení diplomatů druhý stát reaguje zrcadlově.

Připomeňme, že pokud jde o kauzu s ricinem, Velvyslanectví RF v ČR se již v minulosti ohradilo proti spekulacím o údajně dovezeném jedu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve označil zprávy českých médií za kachnu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov uvedl, že nikdo nepředkládá žádné důkazy toho, že se Moskva pokusila někoho v Česku otrávit.