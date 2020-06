Hamáček uznal, že s Babišem upozorňovali Vystrčila, že jeho cesta může zkomplikovat dodávky pomůcek z Číny

„Ano, my jsme během toho jednání, v době té nejvyšší krize, kdy jsme opravdu nevěděli, co bude ten druhý den, upozorňovali, že by bylo dobré se vyvarovat jakéhokoli konání, které by mohlo zkomplikovat dodávky ochranných pomůcek,“ řekl Hamáček na dotaz novinářů.

Podle slov Hamáčka vláda chtěla mít možnost ochránit zejména pracovníky v první linii. Představitelé vlády podle něj žádali o to, aby se nestalo nic, co by mohlo situaci zkomplikovat.

Ministr vnitra zdůraznil, že apel zazněl na uzavřeném jednání nejvyšších ústavních činitelů. Blíže se k věci vyjadřovat nechtěl. „Pokládám za nefér vynášet informace z uzavřeného jednání," řekl. Na schůzce se podle něj debatovalo o citlivých tématech týkajících se bezpečnosti České republiky.

Cesta na Tchaj-wan

Předseda horní komory českého parlamentu Miloš Vystrčil před pár dny prohlásil, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil „téměř zhmotnělou obavu" premiéra a ministra vnitra, že Čína nedodá Česku ochranné pomůcky, „pokud, Vystrčile, nebudeš ticho“.

Rozhodnutí oficiálně navštívit Tchaj-wan Vystrčil zveřejnil v úterý.

„Na Tchaj-wan pojedu. Důvody jsou dva. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,” uvedl předseda s tím, že do Česka se vrací hodnotový střet, „který jsme v roce 1989 statečně vybojovali“.

Na jedné straně podle jeho názoru stojí suverenita, vláda práva a demokracie, na druhé zase něco, co nazval jako počítání grošů. „A je potřeba říct, že nám nezáleží jenom na těch groších, ale i na demokracii a svobodě,” odůvodnil Vystrčil.

Cestu na Tchaj-wan plánoval už jeho předchůdce Jaroslav Kubera. Měla se uskutečnit v únoru, ale Kubera na konci ledna náhle zemřel na infarkt.