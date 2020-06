Babiš promluvil o projednání rozpočtu a předčasných volbách. Přijde na ně řada?

Za velký problém označil premiér Andrej Babiš situaci, pokud by Poslanecká sněmovna neprojednala vládou navrhované zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun v režimu legislativní nouze. Pakliže by tato situace nastala, Babiš nevyloučil ani předčasné volby.

Dnes premiér Babiš konstatoval, že o podpoře rozpočtu se jedná se všemi stranami. Objasnil, že se ráno setkal s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem a také se chystá mluvit s KDU-ČSL.

„Nejsme vláda, která je v každém případě závislá na KSČM, jednáme se všemi. Doufám, že najdeme konsensus, a že se to rychle podpoří,“ sdělil.

Premiér vysvětlil, co hrozí, pokud nedojde k rychlému schválení návrhu na zvýšení schodku. „Potřebujeme to projednat v legislativní nouzi, protože jinak budeme muset čekat na to, až se to schválí, až to schválí prezident. A to si vezme čas,“ řekl s tím, že všichni by tak museli čekat na peníze.

Rozpočtový výbor dolní komory doporučil na návrh ODS projednat tento předpis mimo legislativní nouzi. Babiš s tím ovšem nesouhlasí, toto doporučení premiér zkritizoval. „Je to velký problém, to rozhodnutí je proti občanům naší země, proti obcím, krajům, starostům, proti všem, je to absolutní nesmysl,“ sdělil.

Na svém účtu na Twitteru také zveřejnil premiér příspěvek, ve kterém uvedl, že novinářům ukázal seznam, kam má jít 137 miliard, o které chtějí navýšit letošní rozpočet.

„A ten stejný dostane i opozice. Ať si ho detailně prostudují. Fakt mě štve to politikaření, které nás může přibrzdit a je proti zájmu hejtmanů, starostů a všech českých občanů,“ dodal na sociální síti.

​Novinářům odpověděl premiér i na otázku, která se týkala předčasných voleb. On sám zmínil, že si je nepřeje. Pokud by však koaliční vláda nemohla prosadit potřebné rozpočty, pak by tato otázka mohla „být na stole“. To stejné napsal i v příspěvku na Twitteru.

„A předčasné volby? Na ty se ptali novináři. Já je vyloučil. Nechci je. Takové téma by přišlo na řadu až na posledním místě, kdybychom viděli, že jiná cesta, jak prosadit proinvestiční rozpočet, který naše ekonomika nutně potřebuje, už prostě není.“

​Babiš dodal, že z opozice mají jednání s Piráty a KDU-ČSL. Podle jeho slov ostatní nechtějí, aby se peníze dopravily do ekonomiky a aby došlo k podpoření zaměstnanosti. „Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to,“ dodal.

Zmiňme, že ministerstvo financí v novém návrhu počítá s celkovými příjmy rozpočtu 1,365 bilionu korun a s výdaji 1,865 bilionu korun. Státní dluh by se měl ke konci letošního roku kvůli vyššímu schodku zvýšit na zhruba 2,1 bilionu korun.