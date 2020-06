Je rozhodnuto: Předsednictvo hnutí ANO přijalo návrh na zrušení brněnské organizace a její nové vytvoření

Premiér minulý týden sdělil, že daný krok navrhne, jelikož si nepřeje mít v hnutí lidi, kteří by mohli být napojeni na pochybné kauzy. Avizoval, že se v tomto týdnu setká předsednictvo hnutí ANO a rozhodne o jeho návrhu. Vysvětlil, že navrhuje také mimořádný krajský sněm, na kterém si v tajné volbě zvolí nové vedení.

„Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby to finále někdo pokazil. A pokud krajské organizace vybírají lidi, kteří mají různé přešlapy a má to negativní vliv na hnutí, tak jsem jasně řekl, že už nebudu takové věci tolerovat,“ uvedl Babiš s tím, že hlavním cílem hnutí je výhra ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce.

Premiér vyjádřil přesvědčení, že většina členů brněnské organizace jsou slušní lidé, kteří vstupovali do hnutí s ideály, které propagují. „Ale bohužel kolegové z kraje to nepohlídali a přišli lidé, kteří zásadním způsobem pokazili naši pověst a má to negativní vliv na naše hnutí jako celek,“ uvedl.

„Setkal jsem se s ním poprvé a ptal jsem se, jak je možné, že chodí takové informace. On to odmítl. Myslím, že pokud ho policie nekontaktovala, tak jsou to pomluvy a vymýšlí se věci, které neexistují,“ sdělil Babiš.

Spory v hnutí ANO

Premiér hovořil v minulém týdnu také s Jiřím Faltýnkem. Připomeňme, že jeho jméno se v minulosti vyskytovalo v médiích v souvislosti s bývalým místostarostou Jiřím Švachulou a možném ovlivňování zakázek.

Co se týče oněch sporů v brněnském hnutí, pak zmiňme, že ty se řešily během posledních několika týdnů. Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál navrhl v březnu zrušení tří brněnských organizací. Důvodem mělo být to, že někteří lidé mohli být ve spojení s kauzami bývalého místostarosty Jiřího Švachuly.

Právě ten skončil ve vězení kvůli korupci poté, co provedla policie na radnici v Brně-středu razii.

Následně došlo ke zrušení těchto buněk, poté se ale rozhodnutí změnilo. Vokřál se kvůli tomu rozhodl z hnutí vystoupit před dvěma týdny, a to i přesto, že na podzim měl vést kandidátku do krajských voleb. Lídrem je tak nyní současný hejtman Bohumil Šimek.