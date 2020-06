„Ozbrojené síly zažívají v naší společnosti vysokou důvěru.“ Čaputová jmenovala tři nové generály

Slovenská prezidentka jmenovala do hodnosti brigádního generála tři důstojníky Ozbrojených sil Slovenské republiky. Ve svém proslovu mimo jiné ocenila pomoc ozbrojených sil během pandemie koronaviru.

Na svém profilu na sociální síti zveřejnila Čaputová příspěvek s fotografiemi, který pojednával o jmenování.

„I díky vysokému odbornému a morálnímu kreditu profesionálních vojáků a vojaček zažívají ozbrojené síly v naší společnosti vysokou důvěru. Zvlášť oceňuji pomoc ozbrojených sil během pandemie,“ napsala.

Pokračovala s tím, že nároky, které jsou na profesionální vojáky, musí být vysoké, a to jak odborné, tak i ty lidské. „A to platí především pro ty, kteří se dostávají na nejvyšší pozice ve vojenské struktuře. Dnes jsem do generálské hodnosti jmenovala tři nové generály – Štefana Kovácsa, Tibora Králika a Ferdinanda Muríňa,“ napsala.

Uvedla, že to bere jako uznání a vyjádření jejich celkové připravenosti plnit náročné úkoly. Podle svých slov bude očekávat, že budou platnými členy strategického velení ozbrojených sil. Ferdinand Muríň označil jmenování do hodnosti generála za velkou poctu a závazek.

Rok ve funkci prezidentky

Připomeňme, že v pondělí 15. června tomu byl přesně rok, co Zuzana Čaputová usedla do křesla prezidentky Slovenské republiky. Ve stejný den v minulém roce totiž proběhla její inaugurace, kdy do rukou předsedy Ústavního soudu složila svůj slib a v dané funkci vystřídala někdejšího prezidenta Andreje Kisku. Zuzana Čaputová se před rokem stala první ženou v nejvyšší ústavní funkci v historii Slovenska.

Sama Čaputová svůj první rok ve funkci zhodnotila v jednom z rozhovorů. Uvedla, že tento rok byl pro ni výjimečný, ale i těžký. Dodala, že každé důležité rozhodnutí pro ni bylo těžké a zodpovědné. Zdůraznila však, že při každém takovém rozhodnutí s velkým dosahem jak na lidi, tak i na jednotlivce, se snaží pečlivě vyhodnotit všechny dostupné informace, aby se rozhodla správně.

Čaputová se také pokusila shrnout, jak se Slovensko za poslední rok změnilo. Podle jejích slov se například ukázalo, že touha nastolit spravedlnost a bojovat s korupcí ve společnosti byla velká a této touze odpovídá i výsledek parlamentních voleb.

Podle ní tak justice v poslední době prochází očistným procesem. Při vyšetřování vraždy dvou mladých lidí byla odhalena komunikace, která nakonec vedla k tomu, že dříve jen tušené věci ohledně korupce v soudnictví je již možné prokázat.