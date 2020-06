„Dopadne to ostudou.“ Reakce na varování před žumpou české novinařiny, dvojím metrem Demobloku a ambicích z řad ODS

Hned na úvod svého příspěvku Štěpánek klade dotaz, který předčí jeho následující poznámky.

„Jak funguje Demoblok údajně demokratických stran? Když se Luboš Xaver Veselý vyjádřil kriticky o novinářce Johaně Hovorkové a otevřeně pojmenoval metody její práce, už poslankyně Miroslava Němcová (ODS) vyhrožuje, že ve Volebním (mediálním) výboru Poslanecké sněmovny navrhne jeho odvolání z Rady České televize. Z té rady, ve které se ještě ani neohřál, neboť se zatím účastnil jednoho jediného zasedání,“ píše autor komentáře.

Podle jeho slov, Johana Hovorková patří k tomu úplně nejhoršímu, na co lze mezi českými novináři narazit.

„Neboť lži a dezinformace jsou její nejmilejší přátelé, stejně tak jako k tomu úplně nejhoršímu patří také její domovská redakce Forum 24, což bez jakékoli nadsázky je největší žumpa české novinařiny, přetékající nenávistí ke každému, kdo má jen trochu jiný názor, než je ten jediný správný, v Bruselu pomazaný,“ poznamenává Štěpánek.

Dále připomněl, že když se nepřijatelným vulgárním způsobem vyjadřuje jiný člen Rady České televize, totiž Zdeněk Šarapatka, je naopak všechno v pořádku.

„Poslanci Demobloku včetně Němcové jej na Volebním výboru chrání málem vlastními těly,“ stojí v příspěvku.

Na závěr se Štěpánek mimo jiné vyjádřil k ambicím Miroslavy Němcové, týkající se nejvyšší státní funkce.

„Takhle funguje tzv. Demoblok. Prostě mistři dvojího metru. A propos. Zděšená fialová Němcová už nechce být poslankyní, nýbrž senátorkou, a pošilhává i po Pražském hradu. S dvojím metrem v kapse,“ varoval člen Trikolóry.

Stát se ‚hvězdou‘ za každou cenu

Z dotyčného příspěvku Štěpánka největší reakci vyvolala právě poslední pasáž.V komentářích sledujících nechybí poznámky na pokraji ironie a někdy i sarkasmu.

„Na Špilberku máme kasematy, Fiala je z Brna, tak by jí mohl nosit gáblík... spolu s Donem Pablem,“ vyslovil se Igor Tesařík.

„Ta a na Hrad? Snad když si koupí jeden seniorský lístek,“ napsal Josef Mikula.

„Teď jsem to četla a je mi z ní zle. Neměla jsem to dělat u oběda. A jak vidí svoji kariéru v Senátu, protože v Parlamentu je špatné rozložení sil a dokonce nevylučuje kandidaturu na prezidenta. No až vytrávím, pokud se mezitím nevybleju, tak se začnu asi hodně smutně, ale hodně nahlas smát této kreatuře...“ popsala své dojmy ze zprávy o Němcové Hellen Havelka Baronová.

„Nechte nešťastnici žít. I když chápu, že stále rohlíkářka kope. Ale je to spíše labutí píseň k jejímu ještě většímu zesměšňování se. Vždyť už z ní má většina normálních legraci,“ vyslovila se Irena Neffe.

„Tahle moralizující paní ze Žďáru vždycky vyleze z nory, když její zprofanovaná, zezelenalá ODS šlápne do pořádného lejna. Aktuálně hraje roli největšího packala a diplomatického neumětela. Jistý provinční politik ze Senátu, který se asi rozhodl stát se ‚hvězdou‘ za každou cenu. Dopadne to vždy ostudou. Jo, hlavně, že má ‚nová‘ ODS zastání v lidech z Rudého práva současnosti, tedy blogu Forum 24. Takové souznění jí jistě přinese kýžených 30 % voličů,“ napsal Michael Kulér Bradik.