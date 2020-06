Vyhoštění čeští diplomaté opustili Rusko

Mluvčí Ministerstva zahraničí ČR Zuzana Štíchová potvrdila, že dvojice českých diplomatů vyhoštěných z Ruska už opustila zemi a je na cestě do Česka. Informovala o tom ČTK.

„Dvojice vyhoštěných opustila území Ruské federace a pokračuje v cestě do České republiky,“ řekla Štíchová. Neupřesnila, kdy by měli dorazit do Česka. Vzhledem k absenci leteckých linek mezi Moskvou a Prahou kvůli pandemii koronaviru se vyhoštění vracejí autem, uvádí ČTK.

Není zatím žádná informace, koho přesně Rusko vyhostilo. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pouze uvedl, že to byla jedna osoba s diplomatickým statusem a jedna osoba na pozici technického pracovníka. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák v úterý v České televizi řekl, že byla vyhoštěna ředitelka Českého centra v Moskvě a zaměstnankyně Českého domu.

Rusko 15. června označilo dvě osoby českého velvyslanectví za persona non grata a ti museli opustit zemi do dnešní půlnoci. Jak uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, jde o zrcadlovou reakci na vyhoštění ruských diplomatů, které resort označil za „provokativní akci“.

České ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že v Česku považují problém ve vztazích s Ruskem za vyřešený.

Kauza ricin

7. června Česko opustili dva ruští diplomaté, jejichž vyhoštění oznámil dva dny předtím premiér Andrej Babiš. Předseda vlády s odkazem na tajné služby uvedl, že toto rozhodnutí souvisí s případem údajného převozu jedu ricinu za účelem atentátu na české komunální politiky do České republiky ruským diplomatem.

Podle Bezpečnostní informační služby smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům rozvědce zaslal jeden z pracovníků zastupitelského úřadu Ruska v Praze.

Ruské velvyslanectví v ČR označilo celou kauzu za vykonstruovanou provokaci.