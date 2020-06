„Současný svět se zbláznil.“ Trikolóra pouští do voleb těžké váhy. Jednou z nich je i bývalý mediální magnát

Za hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího do senátních voleb budou kandidovat významné osobnosti veřejného života. Jeden z nich se do politiky údajně vrací kvůli svým dětem. „Současný svět se asi zbláznil,“ uvedl.

„Za Trikolóru kandidují osobnosti, které spojuje náš program a jeho tři pilíře: braňme normální svět, bohatství vzniká z práce a české zájmy na prvním místě. Všichni v rámci své profese nebo během života poznali, že tyto hodnoty nejsou v dnešní době vůbec samozřejmostí. Jako hnutí podpoříme i několik dalších výrazných nezávislých kandidátů v Čechách i na Moravě,“ cituje tisková zpráva hnutí Trikolóra svého předsedu Václava Klause mladšího.

Jedním z kandidátů do voleb bude i bývalý ředitel a majitel televize Nova Vladimír Železný. Ten sám uvedl, že se do politiky hodlá vrátit hlavně kvůli svým dětem, jelikož mu není lhostejné, v jakém prostředí vyrůstají. Současný svět se podle jeho slov zbláznil.

„Po delší pauze se jako nezávislý kandidát tedy vracím do politiky. Ne pro slávu, prestiž a čechrání ega. Vracím se hlavně kvůli svým dětem, protože mi není lhostejné, v jaké době je s manželkou vychováváme. Není mi jedno, že se současný svět asi zbláznil… vadí mi, že normou úspěchu se stalo to, do jaké genderově okrajové skupiny patříte, zda vyznáváte některou z dnes módních, a pro mne úchylných, minoritních idejí a utopií, než to, jaký za sebou máte pracovní nebo studijní úspěch, životní výkon založený na letitých zkušenostech. Je čas návratu k tradičním, ověřeným hodnotám,“ prohlásil Vladimír Železný.

Trikolóra ve svém prohlášení upozorňuje na skutečnost, že Železný má již za sebou politickou zkušenost. Působil jako senátor za Znojmo a jako poslanec v Evropském parlamentu.

Do senátních voleb, které se budou konat 2. a 3. Října a bude se rozhodovat o jedné třetině senátních míst, Trikolora poslala také známého profesora Iva Budila či Ivanku Kohoutovou, ředitelku zdravotnické školy, která proslula kauzou okolo nošení šátku ve škole.

Senát

Senát disponuje 81 křesly, které se pravidelně ve volbách obměňují vždy po jedné třetině. V každých senátních volbách se tak volí 27 mandátů.