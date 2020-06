„Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zrádce.“ Fico promluvil o politické situaci

Na začátku své řeči Fico uvedl, že bude vážit každé své slovo. Uvedl, že děkuje všem členům Směru, kteří chtěli být na tiskové konferenci s ním. Dodal, že však tyto osoby nechtěl vtahovat do informací a situací, kde nebudou, a chtěl své vyjádření uvést sám.

„Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zrádce,“ sdělil s tím, že jeho vzkaz zřejmě všichni pochopili.

Podle jeho slov bylo to, co udělali odcházející členové „absolutně neslušné“ vůči Směru a představitelům a vůči voličům, kteří se mohou cítit být oklamaní a povedení.

Jak konstatoval, on sám čekal, že členové, kteří Směr opustili , přijdou s nějakým příběhem, proč to učinili. Uvedl, že však slyšel jen něco o nějaké změně. Kromě toho připomněl, že udělal z Pellegriniho předsedu parlamentu a i předsedu vlády. Fico míní, že tento příběh o změně je směšný, jelikož už téměř dva roky se ve straně pracuje na systémových změnách.

Jak dále uvedl, on sám se domnívá, že za jejich odchodem mohou stát dva motivy.

„Buď je to úmyslné rozbíjení levice, ale potom už oni musí říct, komu slouží a kdo stojí za nimi. Anebo došlo k obrovským hodnotovým rozdílům v mnoha sociálních i kulturně-etických otázkách,“ sdělil.

Kromě toho poukázal na jistý fakt. Podle jeho slov totiž oznámilo 11 představitelů Směru, že odchází ze strany a všichni tam stále jsou. Dodal, že doposud nedostal žádnou informaci o tom, že by se vzdali svého členství. Dále sdělil, že očekává, že odcházející členové by měli opustit své funkce předsedů parlamentních výborů a Pellegrini by také měl skončit na postu místopředsedy Národní rady SR.

„Momentálně je mezi poslanci, kteří zůstali ve Směru-SD, velká míra zklamání a deziluze z toho, co těchto 11 lidí udělalo,“ uvedl Fico na otázku, zda ví, kolik dalších členů se chystá odejít.

Odchod Pellegriniho ze strany

Jak již bylo zmíněno, bývalý premiér Peter Pellegrini informoval v červnu o tom, že odchází ze strany Směr-SD. Podle jeho slov se jedná o jeho nejtěžší politické rozhodnutí a těchto svých dvacet let života nebude zatracovat a vymazávat z paměti.

„Zanechávám značku a politickou stranu Směr sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Vzdávám se funkce místopředsedy strany a nevidím svou další politiku jako významný představitel strany Směr-SD. Jsou to dva světy, které se nemohou spojit a těžko mohou fungovat za jedním stolem. Odcházím s pocitem klidu, vyrovnanosti,“ prohlásil.