Je to vměšování do vnitřních záležitostí: Babiš promluvil o rezoluci Evropského parlamentu

Podle premiéra se europoslanci, kteří za usnesení hlasovali jasnou většinou, snaží ovlivnit výsledek auditu v rámci Evropské unie. Babiš rovněž tvrdí, že za tímto usnesením stojí čeští europoslanci, aniž by někoho jmenoval.

„Tu rezoluci nechci moc komentovat. Jak každý ví, stojí za ní čeští europoslanci, kteří dělají vše jen pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili,“ uvedl Babiš v prohlášení, které dnes poskytl ČTK. „Je to pořád to samé. Politický boj přenesený některými českými politiky a stranami z České republiky do Evropského parlamentu,“ dodal.

„To může být podle mě vnímáno jako důkaz politického a mediálního tlaku na justiční systém v ČR a vměšování do vnitřních záležitostí, které patří nezávislým a hlavně nepolitickým orgánům,“ dodal premiér.

Evropský parlament dále zkritizoval za to, že bez jakýchkoli důkazů nabádá ke krokům v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo. To podle něj představuje zásah do vnitřních záležitostí země.

Podobně na rezoluci Evropského parlamentu reagoval i holding Agrofert, který Babiš před třemi lety v souladu s tzv. lex Babiš vložil do svěřeneckého fondu.

„Zarážející je také bod usnesení, ve kterém Evropský parlament ‚vítá obnovení vyšetřování‘ našeho bývalého akcionáře ve věci Čapího hnízda. Ptáme se, kde je presumpce neviny a co mohou poslanci Evropského parlamentu vědět o detailech a okolnostech probíhajícího vyšetřování. Nezbývá nám než konstatovat, že může jít o nátlak na nezávislé české orgány činné v trestním řízení,“ uvedl mimo jiné v prohlášení Agrofert.

Podle usnesení Evropského parlamentu Babiš zpochybňuje nezávislý výkon své premiérské funkce, neboť se podílí na rozhodování o evropských dotacích, a zároveň nadále kontroluje holding Agrofert. Čeští opoziční poslanci tento krok Evropského parlamentu uvítali. Podle nich usnesení dokazuje, že Babiš je skutečně ve střetu zájmů.

Již letos v květnu kontrolní výbor Evropského parlamentu vyzval premiéra Babiše, aby v případě, že se střet zájmů prokáže, odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert čerpat finanční prostředky z evropských fondů.