„Budeme bourat sochy každého, kdo nebyl před sto lety sluníčkář?” Blaha usvědčil liberální veřejnost z pokrytectví

Ľuboš Blaha začal svůj projev poukázáním na rozpor, který je podle něj patrný v tom, jak pravicová veřejnost hodnotí různé jevy jedné společenské tendence.

„Líbí se mi, jak pravičáci pláčí, že se ničí sochy - a kde jste byli, když se ničily sochy Koněva? Kde jste byli, když se po roce 1989 přepisovaly ulice a bylo třeba vzít ulici ještě Salvadoru Allendemu, demokraticky zvolenému prezidentovi Chile, kterého zlikvidovali fašisté s podporou CIA? A někdo měl potřebu přejmenovat dokonce Mírové náměstí, neboť mír je přece odporná komunistická hodnota, že?” ptá se Blaha.

Mezi dalšími příklady antagonismu při posouzení příspěvku historických osobností uvedl Blaha snahu podrobit kritice významnou slovenskou osobnost Ľudovíta Štúra za jeho antisemitismus, zatímco vyčítání rasismu Churchillovi se naopak považuje za nespravedlnost. Zároveň Blaha upozornil, že poškozování pomníků předních osobností komunistického režimu je naopak vítané.

„Tleskali jste magorům Lorenzovi a Kalmusovi, když ničili památníky sovětských osvoboditelů. Útočili jste na Dubčeka, na Husáka, na každého, kdo žil v bývalém režimu a něco pro Slovensko a pro lidi vybojoval. Jen proto, že historické osobnosti nesplňovali vaši dnešní představu o lidských právech, o kterých si čtete na stránkách Týdnu v teple obývacího pokoje,” uvádí Blaha.

Poslanec se rovněž diví tomu, proč pravicová veřejnost nebrání stejně jako amerického prezidenta George Washingtona také sovětské osvoboditele. „Kopete do sovětských vůdců za vojenská rozhodnutí, bez kterých by neporazili Hitlera. Nebýt Rusů, tak byste dnes neseděli v navoněných kancelářích liberálních plátků, ale v koncentráku byste otročili na Němce,” zdůraznil Blaha s tím, že místo uznání zásluh ruského národa za to, co všechno si ve válce vytrpěl, je jen neustále moralizován za to, jak se měl chovat, zatímco „Němci v milionech vyvražďovali”.

A tak se Blaha dostává k myšlence, že historie nemá být hodnocena na základě současného moralizování, protože prakticky všechny historické postavy měly své dobové předsudky.

„Vyčítat lidem před stovkami let, že se nechovali podle standardů liberální společnosti 21. století, je prostě směšné - a ví to každý historik. A ještě směšnější je, pokud to děláte pouze v případě levicových či vlasteneckých osobnosti, ale americkým hrdinům odpustíte i to, že vyvraždili tři miliony Indiánů,” upozornil Blaha.

Dodává, že podle této logiky bychom měli „pálit knihy a bourat sochy každého, kdo nebyl před sto lety sluníčkář“. Upozorňuje však, že rasistické předsudky měli i přední filozofové jako například Immanuel Kant anebo Aristoteles, který byl dokonce jedním z hlavních ideologů otrokářství a považoval tento jev za zcela přirozenou věc.

„Na dějiny musíme nahlížet s úctou“

Blaha je přesvědčen, že žádné sochy nemají být ani bourány, ani ničeny. „Na dějiny musíme nahlížet s úctou. Vůči Churchillovi mám milion výhrad, neboť to byl imperialista, pravičák a rasista, ale zároveň ve druhé světové válce přispěl k porážce Hitlera. A za to mu náleží úcta,“ tvrdí.

„Milí pravičáci, než začnete ronit slzy pro Churchilla a Washingtona, vzpomeňte si, kolik zla jste napáchali vůči našim vlastním historickým osobnostem. A raději držte ústa, pokrytci,“ uzavřel celou věc Ľuboš Blaha.

V této souvislosti se poslanec ptá, jestli by si například také československý prezident Gustáv Husák zasloužil úctu „přinejmenším za SNP? Nebo za to, jak bojoval za Slovensko v ČSSR?“.