ANO čekají změny. Faltýnek údajně nebude znovu usilovat o post prvního místopředsedy

„On se mnou o tom mluvil. My máme příští rok volební sněm a zkrátka asi nebude o tu funkci usilovat,“ uvedl pro televizi Nova předseda vlády. Sám Faltýnek ovšem informace nepotvrdil.

Hnutí ANO minulý týden zrušilo svoji brněnskou organizaci, jež se potýkala s důsledky kauzy kolem bývalého místostarosty Brna-středu Jiřího Švachuly. Ten po loňské policejní razii skončil ve vazbě pro podezření z korupce.

Podle slov žalobce byl hlavou skupiny lidí manipulujících stavebními zakázkami. Za to měli brát vysoké úplatky. Jedním z obžalovaných je i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic, bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed Petr Liškutin.

Brněnskou buňku hnutí ANO zakládal právě Jaroslav Faltýnek. Dříve pro česká média prohlásil, že ze vzniklé situace chce vyvodit politickou odpovědnost, aniž by přitom upřesnil své kroky.

Ve svém vyjádření pro televizi Nova své rozhodnutí rovněž nepotvrdil.

„Je to předčasné, zvažuji spoustu věcí. S ohledem na rodinu, zdraví a další věci. Sněm máme na jaře, to je spousta času,“ řekl Faltýnek.

Zrušení brněnské buňky ANO

"Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby to finále někdo pokazil. A pokud krajské organizace vybírají lidi, kteří mají různé přešlapy a má to negativní vliv na hnutí, tak jsem jasně řekl, že už nebudu takové věci tolerovat,“ prohlásil minulý týden Andrej Babiš o rušení brněnské buňky jeho strany s tím, že hlavním cílem hnutí je výhra ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce.

Premiér tehdy také vyjádřil přesvědčení, že většina členů brněnské organizace jsou slušní lidé, kteří vstupovali do hnutí s ideály, které propagují. „Ale bohužel kolegové z kraje to nepohlídali a přišli lidé, kteří zásadním způsobem pokazili naši pověst a má to negativní vliv na naše hnutí jako celek,“ uvedl.

Spory v brněnském hnutí ANO se řešily během posledních několika týdnů. Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál navrhl v březnu zrušení tří brněnských organizací.