Klaus mladší: Odchod z EU by pro nás znamenal ohromný ekonomický propad

I když ze strany některých příznivců hnutí Trikolora může zaznívat požadavek na poněkud hlasitější prosazování vystoupení Česka z EU, politik Václav Klaus mladší v každém případě odmítá podobný radikalismus. K této otázce totiž podle něj nejde přistupovat příliš kategoricky, jelikož je třeba brát v potaz dvě roviny českého členství v rámci EU.

„Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro. Ale když to má být politická unie, tak to jsem toho odpůrce. My se ale v Trikolóře nesnažíme chovat tak, abychom lovili nějaké levnější hlasy, a vykřikovat,“ zdůrazňuje Václav Klaus mladší.

Na druhou stranu je podle něj ale třeba dívat se realisticky na podstatu toho, jak funguje Evropská unie.

„Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali – souhlasím se svým otcem – to by bylo dětinské,“ vysvětluje Václav Klaus mladší.

V této souvislosti pak podotýká, že například Velká Británie si díky své ekonomické síle opravdu může dovolit tento odchod, který vykompenzuje exportem do celého Britské společenství národů nebo tzv. Commonwealthu. „Ale my jsme skutečně uprostřed Evropy, děláme ty díly do aut, takže odchod z EU by pro nás znamenal ohromný ekonomický propad,“ domnívá se Klaus mladší.

„Unie by se dala změnit, když se čím dál víc států bude chovat jinak. My, Italové, Poláci, Maďaři… Ale také to může vést k tomu, že se třeba naštvou Němci s Francouzi a udělají si nějakou užší politickou unii. A my jako zůstaneme na těch trzích, což by byl dobrý výsledek. Aby byl volný pohyb zboží, služeb, minimální cla,“ tvrdí politik.

Nemyslí si však, že posílení Evropské unie na úkor národních států je správná strategie. To se ale dá změnit, pokud více členských států bude hlasitěji trvat na svých národních zájmech.

Klaus ale podotkl, že přijetí unijních zákonů, které drtivá většina českých občanů nechce, mu dnes skutečně vadí.

„Projednáváme to ve Sněmovně, u pultíku jeden poslanec za druhým říká, že to je špatně a nesmysl, ale že to prostě stejně musíme schválit, protože je to evropská směrnice,“ říká předseda Trikolóry Václav Klaus.