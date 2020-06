Americká média si nedají pokoj: Kvůli „spiknutí“ Ruska a Talibánu prý zahynulo několik amerických vojáků

List The Washington Post napsal s odkazem na zdroje blízké k armádě, že „několik” amerických vojáků bylo zabito v Afghánistánu kvůli údajnému spiknutí RF s Talibánem.

Noviny The New York Times dříve zveřejnily článek s odkazem na anonymní zástupce americké rozvědky, ve kterém se tvrdilo, že ruská vojenská rozvědka prý slíbila odměnu bojovníkům spojeným s Talibánem za útoky na americké vojáky v Afghánistánu a že o tom referovali prezidentu Donaldu Trumpovi. Žádné důkazy ale poskytnuty nebyly. Velvyslanectví RF v USA požádalo americkou vládu, aby adekvátně reagovala na hrozby na adresu diplomatů kvůli falešným zprávám o Rusku a Afghánistánu.

Ministerstvo zahraničí RF označilo tyto zprávy v médiích za falešné. Tvrzení The New York Times vyvrátilo rovněž radikální hnutí Talibán. Bílý dům nazval příspěvek nepřesným a tvrdí, že Trumpovi nic podobného rozvědka nehlásila. Samotný Trump to označil za „další článek na objednávku“.

Informátoři listu The Washington Post získali tyto údaje, jak píše list, od amerických vojáků, kteří vyslýchali v Afghánistánu zajaté bojovníky. Mezi informátory byl také vysoce postavený americký úředník.

Odměna, kterou RF údajně nabídla bojovníkům spojeným s Talibánem za smrt koaličních vojáků v Afghánistánu, byla příčinou „smrti několika amerických vojáků“, píše list. Dodává, že není přesně známo, kolik amerických vojáků nebo příslušníků koaličních sil zahynulo kvůli tomu, že Rusko slíbilo Talibánu odměnu za „hon“ na americké vojáky v Afghánistánu.

List dále uvádí, že se koncem března po získání těchto zpráv rozvědky konalo v Bílém domě tajné zasedání. Na tomto zasedání, píše The Washington Post, byly projednány eventuální varianty odvety vůči Rusku, od diplomatických po sankčních. List také píše, že speciální emisar Trumpovy administrativy pro Afghánistán Zalmay Khalilzad tenkrát prohlásil, že je třeba poskytnout Rusku „přímou“ odpověď a podniknout neodkladná opatření. Přitom se ale některým členům Rady národní bezpečnosti, kteří mají na starosti Rusko, tato varianta nezamlouvala. List píše, že zatím není jasné, jak to vše dopadlo.

V Afghánistánu zahynulo v roce 2018 v důsledku ostřelování nebo explozí 10 amerických vojáků, v roce 2019 jich bylo 16. Letos zahynuli dva vojáci. Každý rok, připomíná list, padne několik Američanů kvůli afghánským vojákům, do jejichž řad pronikli bojovníci Talibánu.