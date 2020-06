Zahradil sepsal „podvratný“ článek o Číně. Kavárně může prasknout žilka

Summit EU-Čína měl komplexní program zaměřený na dvoustranné vztahy, regionální a mezinárodní otázky, pandemie covidu-19 a hospodářské oživení.

22. bilaterální summit EU-Čína

Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uspořádaly minulé pondělí videokonferenci s čínským premiérem Li Kche-čchiangem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

„Covid pandemie a řada významných dvoustranných a mnohostranných problémů jasně ukazují, že partnerství EU a Číny je zásadní, ať už je to z hlediska obchodu, klimatu, technologií a obhajoby multilateralismu. Ale pro naše vztahy musíme dále rozvíjet, musí být více založeny na pravidlech a vzájemnosti s cílem dosažení skutečně rovných podmínek,“ řekla von der Leyenová a dodala, že existuje „skutečná šance na uzavření investiční dohody do konce roku“.

EU připomněla důležité závazky přijaté na summitu EU-Čína v roce 2019 a zdůraznila potřebu provádění těchto závazků dynamickým způsobem a na výsledky zaměřeným, protože dnešní pokrok je omezený.

Toto prohlášení předsedkyně Evropské komise potěšilo člena Evropského parlamentu Jan Zahradila, který čínským novinářům sdělil, že záměr uzavřít plánovanou komplexní investiční dohodu mezi Čínou a EU vyšle světu velmi dobrý signál i přes pandemii covid-19.

„Po obtížných a tvrdých dobách, kterými jsme prošli, jsme nyní opět na začátku, kde můžeme velmi intenzivně obnovit naši komunikaci a připravit se na řešení obtíží, které nám přinesla epidemie koronaviru, “ uvedl Zahradil, který je také místopředsedou Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu.

Český europoslanec rovněž dodal, že pokud bude dohoda uzavřena podle očekávání, nejde jen o tuto jednu smlouvu, ale také o „pozitivní atmosféru, kterou by mohla pomoci vytvořit“. Věří, že silnější hospodářské vazby mezi těmito dvěma motory by prospěly celému světu, který se snaží zotavit ze zdravotní a hospodářské krize.

„Musíme jasně ukázat, že se nechceme vydat cestou nějaké obchodní války nebo konfrontace, protože by to nepřineslo výhody žádné straně. <…> partnerství se vzájemným porozuměním a spoluprací, tam kde je to možné, je mnohem lepší než izolace nebo konfrontace nebo zavírání dveří jednoho před druhým,“ řekl Zahradil.

Ve svém komentáři věnoval Zahradil pozornost vztahům mezi USA a Čínou, které přímo ovlivňují interakci Evropské unie a Číny. Poslanec oznámil, že EU muže respektovat odlišné názory Spojených státu před letošními podzimními prezidentskými volbami, ale to neznamená, že by Evropská unie neměla rozvíjet svou vlastní autonomní a nezávislou pozici. Zahradil to řekl s poznámkou, že EU musí reflektovat svůj vlastní zájem a sledovat své vlastní hodnoty.

Na svém učtu na Facebooku Zahradil k této zprávě dodal, že z jeho slov někomu praskne žilka.

„Evropské hodnoty, Sinopsis nebo AMO si článek nepochybně založí do svazku podvratných živlů, já však tvrdím, že zdejší diskurs o Číně se i jejich vinou už dávno vymkl z kloubů. Sice kritizuji různé aspekty evropské integrace, v tomto případě bych ale doporučoval (pro někoho možná překvapivě) lépe sledovat, co ve vztahu k Číně dělá a jak se chová EU. Je to totiž výrazně racionálnější, pragmatičtější a věcnější než ta naše domácí ‚válčička‘,“ napsal europoslanec za ODS na Facebooku.

Jednaní Číny s EU o investiční dohodě

Jednání o komplexní investiční dohodě EU-ČLR začala v roce 2014. Dohoda se má stát jednotným mechanismem regulujícím investiční spolupráci Číny se členskými zeměmi EU a nahradit všechny platné dvoustranné dohody o čínských investicích s evropskými zeměmi. Dokument má napomoci usnadnění přístupu na čínský trh pro investory z EU a naopak – na evropský trh pro čínské společnosti.

Jednání o komplexní investiční dohodě EU a ČLR však pokračovaly pomalu. Zaprvé strany narazily na určité rozpory, kdy začaly projednávat konkrétní text dohody. Brusel bral negativně skutečnost, že řada odvětví v Číně je pro zahraniční investice uzavřena. Určité těžkosti vyvolávala také čínská pravidla kontroly pohybu kapitálu. Neurovnané zůstaly mechanismy ochrany práv intelektuálního vlastnictví a transferu technologií, a tato otázka je nyní pro Evropany zvláště choulostivá, protože hlavní soupeř EU, kterým jsou USA, z toho udělal obchodní válku.

Mimochodem také kvůli počínání USA byla investiční dohoda EU-ČLR uložena k ledu. V letech 2018 a 2019 vystoupila pro Peking do popředí nutnost urovnání obchodních rozporů s USA. Až do konce roku 2019 probíhala jednání s EU pomalu, protože Čína nasadila všechny síly na uzavření „dohody první fáze“ s USA.

Čína udělala skutečně velké kroky vstříc zahraničním investorům. V minulém roce byl značně zkrácen seznam odvětví, do nichž jsou zahraniční investice zakázány. Čína povoluje omezení přístupu zahraničního kapitálu do bankovního a pojišťovacího sektoru a do sféry brokerských služeb. A konečně v minulém roce byl přijat nový zákon o zahraničních investicích, který má dát stejná práva zahraničním a domácím společnostem na čínském trhu.