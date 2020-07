Skandál na Slovensku: skončil šéf policie, Matovič a spol. si tam chtějí dosadit poslušné tajtrlíky

Prezident Policejního sboru Slovenské republiky Milan Lučanský rezignuje kvůli politiсkým důvodům. Ve svém prohlášení dal najevo, že považuje postup současné vlády vůči policii za nepřijatelný. Bezpečnostní analytik Milan Žitný tvrdí, že vláda chce připravit Policii SR o samostatnost a dosadit do jejího vedení své lidi.

Současný prezident slovenské policie Mila Lučanský včera oznámil, že na konci srpna letošního roku končí ve své funkci. Jako hlavní důvod uvedl svůj principiální nesouhlas s pozicí nového ministra vnitra a člena OĽaNO Romana Mikulce. Podle slov Lučanského usilují představitelé nové vlády o politizaci policejního sboru, s čímž on zásadně nesouhlasí a považuje to za zhoubný postup.

„Nechci nést odpovědnost za to, že ministerstvo vnitra politizuje policii. Je to velký krok zpět. Zvážil jsem všechny možnosti, které mi zákon nabízí. Přemýšlel jsem o svém kroku ze všech stran,” uvedl Lučanský ve svém prohlášení zveřejněném na Facebooku.

Lučanský rovnou prozradil, že se současným vedením ministerstva vnitra vzájemnou důvěru nemají. Policejní prezident vyslovil svou nespokojenost s tím, že mu začali sahat do pravomocí a celkově odmítl tolerovat nový kurz ve vztahu ke slovenské policii.

Policie SR jako politický sluha nové vlády?

Postup vlády vůči policejnímu sboru okomentoval i bezpečnostní expert Milan Žitný. Podle jeho slov politizace Policie SR nezbytně přivede k poklesu kvality její činnosti, a to kvůli ztrátě stability a nezávislosti. Dotyčný rovněž zdůrazňuje, že záměry vládní koalice jsou v rozporu s těmi klasickými standardy, kterými se řídí v západních zemích, kde je zabezpečena neutralita policie ve vztahu k politickému procesu. To, co se nyní odehrává na Slovensku, je příznakem toho, že vládnoucí koalice chce využívat slovenskou policii ve vlastních zájmech.

„Současná vládní koalice si to plete, neboť je přesvědčena, že policie má být jejich sluhou,” prohlásil expert.

Podle slov Žitného je rozhodnutí policejního prezidenta Lučanského zcela logické vzhledem k současným okolnostem. Tvrdí rovněž, že nová slovenská vláda svými kroky jasně dává najevo, že hodlá prosazovat své poslušné tajtrlíky do klíčových funkcí v policejním sboru. Vzhledem k tomu je těžké spoléhat na to, že Policie SR bude i nadále nezávisle plnit své funkce.