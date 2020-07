„Co v posledních týdnech zažíváme - je tichá revoluce, která nás zničí.“ Klaus v Německu varoval před zneužitím pandemie

Dnes startuje německé předsednictví Evropské unii. U této příležitosti včera v prostorách německého parlamentu vystoupil s projevem český exprezident Václav Klaus. Politik přijel do Německa na pozvání opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD). Klaus poslancům z AfD řekl, že pandemie je jen záminkou pro prosazení programu hospodářské obnovy.

Václav Klaus označil začátek německého předsednictví Evropské unie za nominální.

„Pro lidi v ostatních, zejména menších členských zemích EU, má Německo permanentní předsednictví,“ prohlásil Klaus s tím, že tento okamžik dle něj není důvodem k oslavám.

Dnešní Evropská unie se podle exprezidenta, který ke členům AfD hovořil v budově zvané Paul-Löbe-Haus ležící vedle historické stavby Spolkového sněmu, ukázala jako špatná cesta, která nevede ke svobodě, demokracii a přátelské spolupráci evropských zemí.

Naopak, aktuální program hospodářské obnovy po koronavirové krizi navržený Evropskou komisí v objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), který počítá se společným ručením za peníze půjčené na finančních trzích, je podle Klause jasným ohrožením existence národních států v Evropě a dnešní formy evropské integrace. Pandemie je podle bývalé hlavy státu jen záminkou pro prosazení tohoto plánu, ve skutečnosti jde o další krok k evropské unifikaci.

Ze strany Klause rovněž zazněla kritika multikulturalismu, feminismu či „globalismu“, a zároveň radikálních změn, které přicházejí v době pandemie.

„Co v posledních týdnech zažíváme – to přepisování historie a ničení památníků a soch důležitých osobností našich národů, které tu ještě nikdy nebylo – je tichá revoluce, která nás zničí. Věřím, že to vše AfD ví stejně dobře jako já, snad ještě mnohem lépe,“ podotkl.

Německo převzalo půlroční předsednictví v Evropské unii. Co plánuje řešit?

Německo dnes na půl roku převzalo předsednictví Evropské unie a chce se zabývat řešením situace kolem migrace. Berlín považuje za důležité, aby všechny státy v této otázce prokázaly solidaritu. Dalšími prioritami německého předsednictví budou obnova EU po pandemii koronaviru, uzavření jednání o víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027 a nalezení dohody o budoucích vztazích s Velkou Británií.

Kancléřka Angela Merkelová sdělila, že by ráda přiměla další lídry členských zemí ke shodě na fondu obsahujícím podle návrhu Evropské komise 750 miliard eur již do konce července, což je ale podle některých unijních činitelů vzhledem k zásadním námitkám části zemí velmi nejistý cíl. Prezidenti a premiéři se k očekávanému jednání do Bruselu sjedou 17. července.