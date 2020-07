V Íránu okomentovali sankce USA proti Sýrii

Řekl, že pokusy USA zničit ekonomickou spolupráci Íránu a Sýrie a rovněž Libanonu svědčí o nepochopení „hloubky vztahů“ těchto zemí. V komentáři k zákonu Caesar mluvčí poznamenal, že sankce nejsou účelné, protože neobsahují nic nového.

„Jsme si jisti, že zase ztroskotají. Považujeme tento americký zákon za nekonstruktivní a za vměšování se (do záležitostí Sýrie), odsuzujeme ho,“ řekl Rabii.

Prezident USA Donald Trump podepsal příslušný zákon, který dostal název Caesar, koncem roku 2019. Nabyl platnosti 1. června a obsahuje sankce, jež se týkají prakticky všech sfér syrské ekonomiky. Sankční seznam byl rozšířen 17. června, restrikce se dotkly 14 lidí, včetně chotě syrského prezidenta Bašára Asada a jeho sestry Búšry a také 21 organizací.

Syrský ministr zahraničí Valid Muallém prohlásil, že se USA snaží připravit obyvatele Sýrie o „poslední kousek chleba“ svými sankcemi jako poslední zbraní kvůli dosažení svých cílů v Sýrii. Podle jeho slov se Damašek již naučil čelit sankcím Washingtonu a podniká opatření v boji s následky těchto sankcí.

Pomoc Venezuele

Teherán hodlá zvážit žádost o dodávku zboží Venezuele, když o to Caracas požádá, sdělil Alí Rabii.

„Když bude vláda a lid Venezuely potřebovat v budoucnu zboží, kterým ho Írán dokáže zabezpečit, vážně tuto otázku projednáme. Vyhrůžky USA neovlivní odhodlání volně a legitimně obchodovat s touto zemí,“ řekl Rabii.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dříve učinil prohlášení, že USA zavádějí sankce proti pěti kapitánům íránských tankerů za dodávky paliv Venezuele.

Do Venezuely připlulo z Íránu pět tankerů s palivem a zařízením pro rafinerie ropy. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Músáví několikrát prohlásil, že Teherán je připraven vyslat do Venezuely dodatečné náklady surovin a energetických zdrojů, když ho o to Caracas požádá.

Írán také vyslal ještě jednu loď do Venezuely, ale s potravinami určenými pro první íránský supermarket v této zemi.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro předtím říkal, že hodlá brzy vykonat návštěvu v Íránu, aby podepsal balík dokumentů, včetně v energetické a vojenské sféře.