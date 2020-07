Zemětřesení ve Směru-SD: Robert Fico ohlásil další změny

Fico deklaroval, že vnitřní struktury strany jsou tímto krokem stabilizovány. Na rekonstrukčním sněmu, který se bude konat zřejmě ještě v červenci, se budou volit předsedové, místopředsedové a generální manažer. Předseda Směru kromě toho uvedl, že podstatně výraznější má být regionální zastoupení v předsednictvu s tím, že mladí lidé mají být zapojeni i na pozicích místopředsedů strany.

„Jak jsem avizoval, máme jasný plán, co udělat, pokud jde o stabilizaci vnitřních struktur strany Směr-SD,“ uvedl.

Odstoupení z postu

Dodal, že musel na předsednictvu strany řešit odchod 11 poslanců ze strany a učinili to i zásahem do okresních a krajských struktur. Podle jeho slov jmenovali do funkcí předsedů okresních organizací loajální lidi s tím, že nemohou spolupracovat s lidmi v regionech, kteří nechtějí spolupracovat se Směrem-SD. Sněm by podle něj mohl být v polovině července, kolem 17. či 18. července.

Kromě toho opět vyzval Petera Pellegriniho, aby odstoupil z postu místopředsedy NR SR. Pellegrini totiž dostal podle Fica post místopředsedy parlamentu díky Směru-SD. Nyní však Směr-SD hodlá na tento post navrhnout Juraje Blanára.

Připomeňme, že ve straně Směr-SD došlo k jistým personálním změnám. Peter Pellegrini oznámil, že ze strany odchází a založil novou stranu Hlas-SD. Podle jeho slov se jedná o jeho nejtěžší politické rozhodnutí a těchto svých dvacet let života nebude zatracovat a vymazávat z paměti.

Dále Fico oznámil, že sdělí předsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, že po odchodu 11 poslanců ze strany i klubu Směru některým z nich zaniká členství a předsednické funkce ve výborech.

„Požádám předsedu NR SR, aby zařadil na následující schůzi, která bude 7. července, bod programu, který by se měl nazývat rekonstrukcí kontrolních orgánů NR SR,“ uvedl.

Již v minulém týdnu oznámil, že na post předsedy výboru pro kontrolu činnosti Slovenské informační služby (SIS) navrhne Směr-SD Mariána Saloně, který má nahradit Erika Tomáše. Na postu předsedy výboru pro neslučitelnost funkcí by měl Richarda Rašiho nahradit Boris Susko. A za šéfa výboru na přezkoumávání rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) navrhnou namísto Petera Žigy poslance Martina Nemkyho.