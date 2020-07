Merkelová promluvila o „nástroji proti populistům a antidemokratům“

Kancléřka SRN Angela Merkelová vyzvala k boji za „ekonomicky a sociálně stabilní a jednotnou Evropu“. To je podle jejích slov rozhodující politický nástroj proti populistickým a antidemokratickým hnutím.

„Naším cílem je dosáhnout shody (v otázkách rozpočtu a fondu na záchranu evropské ekonomiky) co nejrychleji, možná dokonce před letními prázdninami. Tato cesta je trnitá, vyžaduje si dobrou vůli a ochotu všech stran ke kompromisům, aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout. Čas nás tlačí, počítá se s každým dnem. Situace je mimořádná a vyžaduje si mimořádné vypětí sil,“ prohlásila ve svém projevu ve spolkové radě, kde prezentovala program předsednictví Německa v Radě EU v nejbližších šesti měsících.

Když mluvila o fondu pro obnovení ekonomiky, vytyčila Merkelová nutnost brát ohled na každý region, který vážně utrpěl pandemií. „To je v zájmu Evropy jako celku pro překonání krize. Jen ekonomicky a sociálně stabilní a jednotná Evropa dokáže upevňovat své hodnoty a zájmy ve světě. Boj za ekonomicky a sociálně silnou a jednotnou Evropu je rozhodujícím politickým nástrojem proti populistům, antidemokratickým silám, radikálním a autoritářským hnutím,“ dodala kancléřka.

Odolá EU krizi?

Angela Merkelová vyjádřila jistotu v tom, že Evropská unie dokáže překonat ekonomickou krizi a čelit výzvám pandemie, a označila rozhodnutí o zavedení omezovacích opatření pro boj s koronavirem za jedno z nejsložitějších ve své činnosti v úřadu kancléřky SRN.

„Evropské ekonomice byla zasazena tvrdá rána, hlavní pravidla měla být dočasně vážně omezena v rozsahu, který je pro naše demokracie bezprecedentní. Tato rozhodnutí patří mezi nejsložitější v mé práci v úřadu kancléřky, a jsem přesvědčena, že také vy, vedoucí představitelé regionů, jste museli v posledních měsících zažít to samé“, prohlásila ve svém projevu ve Spolkové radě.

Připomenula, že v roce 2007, stejně jako dnes, prezentovala program předsednictví v prvním pololetí onoho roku. „Od té doby zažila Evropa velké množství krizí a výzev: zamítnutí návrhu evropské ústavy, finanční a dluhovou krizi z roku 2008 a konečně velký příliv uprchlíků v roce 2015. Evropa může v této krizi vystát, protože v rozhodujících okamžicích si zachovává Evropa jednotu členských zemí, regionů, ale především občanů. Díky této jednotě je dnes Evropa zárukou našeho blahobytu a bezpečnosti. Sjednocení Evropy je největším dárkem 20. století, naším společným štěstím, není to však jen dar dějin, ale i to, na čem usilovně pracovaly evropské země a jejich národy, to je projekt pro naši společnou budoucnost, který musíme vždy zdokonalovat a rozvíjet,“ dodala Merkelová.

V tomto kontextu vytyčila kancléřka význam dosažení dohody o budoucích vztazích s Velkou Británií po brexitu. Podle jejích slov se strany dohodly na urychlení jednání o této otázce, chtějí dosáhnout dohody na podzim a do konce roku ji ratifikovat, ale „musím dodat, že my v EU a v Německu se musíme na všech úrovních předem připravit na to, že takové dohody dosaženo nebude“.