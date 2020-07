Polský premiér: Země Visegrádské skupiny jsou proti nucenému přemístění migrantů

„V rámci našich diskusí jsme samozřejmě hovořili o otázkách migrace. Všechny čtyři země zastávají stejnou pozici ohledně nesouhlasu s donucováním a nutností chránit vnější hranice," řekl Morawiecki.

Slova polského premiéra podpořil i jeho maďarský protějšek Viktor Orbán . Ten poznamenal, že na migračních cestách neustále roste počet nakažených novým koronavirem. Podle Orbána může Morawiecki spoléhat na podporu Maďarska v otázce migrace.

V Německu dříve navrhly reformovat systém poskytování azylu nelegálním migrantům přicházejícím do Evropy. Ti by podle plánu měli být rozděleni mezi zeměmi EU, které by se poté postaraly o další postupy ohledně přijímání uprchlíků. Český premiér Andrej Babiš dotyčnou inciativu již odmítal.

V roce 2015 většina států EU podpořila kvótní program rozdělování uprchlíků, kteří hlavně přijížděli do Řecka a Itálie. Státy Visegradské čtyřky tomu však odporovaly, a proto program nebyl splněn.

Předsednictví Polska ve V4

Otázka migrantů v Evropské unii byla jednou z několika témat pátečního jednání premiérů Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Politici rovněž posoudili víceletý finanční rámec EU na roky 2021-2027 a rozdělování evropských prostředků pro obnovu ekonomiky po pandemii nového koronaviru.

Český premiér Andrej Babiš také symbolicky předal svému polskému protějšku předsednictví ve V4. Oficiálně se ho Polsko ujalo 1. června. Polské předsednictví se má věnovat nejen otázkám EU, ale také obnovení ekonomických vztahů a lidských kontaktů v seskupení po pandemii, novým a digitálním technologiím a zároveň otázce změny klimatu.